Giro en las negociaciones con Jafet Soto: Fernando Lesme y la noticia que lo cambia todo sobre su fichaje por Herediano

Jafet Soto desea contar con Fernando Lesme para el Clausura 2026. Por eso, trabaja para tenerlo cuanto antes.

Por Juan Fittipaldi

© Prensa Liberia - Lilly ArceEl presidente lo quiere cuanto antes.

A la espera de la presentación oficial de José Giacone como nuevo entrenador, en el Club Sport Herediano no frenan el mercado de fichajes. El equipo florense no quiere perder el tiempo y ya realizó varios movimientos desde que terminó su competencia en el Apertura 2025.

Una de las contrataciones por las que más ha insistido Jafet Soto es por el delantero de Liberia, Fernando Lesme. El paraguayo fue una de las principales figuras del campeonato nacional tras marcar cinco goles, uno de ellos a Alajuelense en las semifinales.

Como se trata de un jugador que está en gran forma y apenas tiene 23 años, Jafet Soto sabe que será muy importante para la ofensiva rojiamarilla. El equipo florense ya tiene un preacuerdo con el jugador para firmar en 2026, pero el gran problema es cuándo llegará.

El préstamo con Liberia finaliza en junio del próximo año. Sin embargo, en Heredia trabajan para tenerlo en enero y que sea parte del Clausura. Jafet Soto está negociando con Celaya, club dueño de su ficha, y también con los pamperos, que tienen la cesión por seis meses más.

El deseo que reúne a Jafet Soto y Fernando Lesme en Herediano

En Herediano están trabajando para traer a Lesme ya. Lesme quiere ir a jugar a Herediano ya. Y están buscando la fórmula de salida con el Celaya y con Liberia para poder llegar ya el próximo este campeonato. Hay que ver si apresuran todo en enero, cuando ya pueda firmar el contrato“, informó el periodista Kevin Jiménez sobre la negociación que incluye a tres clubes.

Lo positivo para Jafet Soto es que el jugador también desea jugar en Herediano, por lo que la presión de Lesme será importante en la negociación. Solo resta saber cuándo lo ficharán: si en enero o en julio para la próxima temporada.

