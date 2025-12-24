Por pedido de Machillo Ramírez: la decisión que Alajuelense tomará con el futuro de Elián Quesada para 2026

De cara a la temporada 2026, la Liga Deportiva Alajuelense tomó una determinación sobre el futuro de Elián Quesada a partir de una evaluación directa del cuerpo técnico encabezado por Machillo Ramírez tras conquistar la 31.

El lateral izquierdo forma parte del análisis interno del plantel, en un contexto donde el club busca ordenar sus alternativas por puesto, definir roles y trazar el camino más conveniente para el desarrollo del jugador.

ver también “Para el Machillo Ramírez no cuenta”: revelan la figura de Alajuelense que ya tiene sentenciado su futuro fuera del club

¿Cuál es la decisión que tomará Alajuelense con Elián Quesada?

Según comentó el periodista Anthony Porras en Columbia Deportiva, otro de los movimientos que se analiza en Alajuelense es la salida a préstamo de Elian Quesada.

“Otro que también entiendo que sale a préstamo en Alajuelense, es Elian Quesada, que actualmente es como la cuarta opción como lateral izquierdo”, comentó el periodista Anthony Porras en Columbia Deportiva.

El caso de Elián Quesada ya venía dejando pistas

Recordemos también que hace unos días el periodista Kevin Jiménez había señalado que la situación de Elián Quesada en Alajuelense era compleja de cara al futuro inmediato, a pesar de que el jugador tiene contrato vigente hasta junio de 2027.

Según explicó en el programa Seguimos, para Machillo Ramírez el futbolista no entra en los planes deportivos y actualmente cumple un rol secundario, más enfocado en entrenamientos.

Publicidad

Publicidad

Elián Quesada – Alajuelense

Por si fuera poco, en una durante la conferencia de prensa previa al duelo ante Olimpia por la Copa Centroamericana, el Machillo Ramírez resumió todo lo que piensa sobre Quesada.

Publicidad

“Es un muchacho muy joven. Yo no sé por qué guardan tantas expectativas. No sé si es por el club del que procede. Pero creo que es un muchacho que está todavía en proceso. Él tiene cosas muy interesantes, pero también tiene sus falencias, y uno como entrenador lo que hace es mirar y ver si se puede utilizar en algún momento“, afirmó en su momento el Machillo Ramírez.

Publicidad

Pocos minutos en Alajuelense

Elián Quesada tuvo una participación limitada en cuanto a minutos y presencia en cancha. El lateral disputó cinco partidos en total, tres en el Torneo de Apertura de la Primera División y dos en la Copa Centroamericana, acumulando 171 minutos de juego, un registro que refleja su rol secundario