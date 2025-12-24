Es tendencia:
Negocio redondo para Saprissa: filtran los millones que pagó Nashville por Warren Madrigal

Warren Madrigal dio un paso nuevo en su carrera para convertirse en legionario defendiendo la camiseta Nashville.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

El Deportivo Saprissa ya cerró el 2025 con una operación clave desde el punto de vista económico, tras concretar la salida de Warren Madrigal rumbo al Nashville SC de la MLS.

Dicho traspaso de Warren Madrigal al fútbol estadounidense representa un paso importante en su carrera profesional y, al mismo tiempo, un ingreso significativo para las arcas moradas.

Los millones que pagó Nashville por Warren Madrigal

Según una fuente citada por La Nación que prefirió mantenerse en el anonimato, Warren Madrigal ya superó las pruebas médicas y está listo para incorporarse a su nuevo equipo.

La operación dejaría a Saprissa un ingreso superior a los 500 mil dólares, equivalente a unos 253 millones de colones. Madrigal llega a defender los colores de Nashville por 3 años con opción a extender un año más.

Warren Madrigal con el Nashville – Kevin Jiménez X

Warren Madrigal y los nuevos retos en Nashville

Recordemos también que el nuevo club de Warren Madrigal, viene de disputar los playoffs del Torneo de Copa de la MLS y tendrá participación internacional en la Copa de Campeones de la Concacaf.

En la Primera Ronda enfrentará al Atlético Ottawa, campeón de la Premier League Canadiense 2025, en una serie de ida y vuelta, y en caso de avanzar podría medirse ante el Inter Miami CF en los octavos de final.

