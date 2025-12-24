Es tendencia:
FIFA lo confirma: Guatemala consigue con Luis Fernando Tena lo que ninguna Selección de Centroamérica pudo en 2025

FIFA confirmó el gran salto de Guatemala de la mano de Luis Fernando Tena, por delante del resto de Centroamérica.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

FIFA confirma logro de Guatemala con Luis Fernando Tena por encima de toda Centroamérica.
Guatemala vive momentos futbolísticos tumultuosos. Después del fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026, las autoridades se dispusieron a rearmar todo el esquema de trabajo. Trabajan con la mira puesta en su próximo objetivo máximo.

La renovación de Luis Fernando Tena fue el primer paso para marcar el camino a seguir durante este nuevo inicio de ciclo. Será el encargado de mantener lo que se hizo bien y cambiar lo malo. FEDEFUT ya le demostró su respaldo absoluto.

Recientemente, una confirmación por parte de la FIFA demostró que el 2025 de la Selección Nacional no fue tan negativo como se creía. Si bien no les alcanzó para el boleto a la Copa del Mundo, lograron lo que nadie más en Centroamérica.

Guatemala sorprende a Centroamérica y asciende 11 puestos en el ranking FIFA

FIFA dio la última actualización de su ranking para el corriente 2025, con la que se dará cierre a este año calendario. En la misma, hubo sorpresa para todas y cada una de las selecciones nacionales centroamericanas. Guatemala logró un quiebre.

En la comparativa establecida entre diciembre del 2024 y diciembre del 2025, los dirigidos por Luis Fernando Tena pasaron del puesto 105 al 94. Esto significa que son el equipo de Centroamérica que más posiciones superó, con un total de 11.

Ranking FIFA: así fue la diferencia entre 2024 y 2025 para toda Centroamérica

  • Guatemala: 105° en diciembre del 2024 – 94° en diciembre del 2025 (+11).
  • Panamá: 36° en diciembre del 2024 – 30° en diciembre del 2025 (+6).
  • Costa Rica: 54° en diciembre del 2024 – 49° en diciembre del 2025 (+5).
  • Honduras: 75° en diciembre del 2024 – 65° en diciembre del 2025 (+10).
  • El Salvador: 83° en diciembre del 2024 – 100° en diciembre del 2025 (-17).
  • Nicaragua: 133° en diciembre del 2024 – 132° en diciembre del 2025 (+1).
