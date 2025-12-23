Nicaragua quedó atrás: Fantasma Figueroa es candidato para dirigir a un grande de Centroamérica

Nicaragua fracasó en las Eliminatorias al Mundial 2026, después de quedarse sin disputar la Copa Oro 2025. Fue una temporada realmente difícil para la plantilla, en la que no consiguieron los objetivos más importantes que se plantearon obtener.

La falta de buen desempeño y resultados favorables decantó en la no tan abrupta salida del entrenador Marco Antonio Figueroa. Administrativamente, se dio bajo buenos términos con la FENIFUT, pese a que los aficionados no le demostraron nada de cariño.

Después de unos meses de desconexión, el “Fantasma” comenzó a sonar fuerte en los pasillos de un equipo grande. Se trata de Comunicaciones, club que atraviesa un proceso de reestructuración. Podría ser el director técnico que reemplace a un cuestionado Iván Franco Sopegno.

Comunicaciones tendría en carpeta al Fantasma Figueroa para asumir como nuevo DT

Según contó el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta de X, la posibilidad de que Marco Antonio Figueroa asuma en Comunicaciones existe. El entrenador chileno es opción para el dueño del club, Ángel Remigio González, con cosas por resolver.

“Si bien es cierto que ya entró la carpeta del Fantasma Figueroa a las oficinas de Ángel González, no es cierto que el dueño del equipo haya sacado ya a Iván Sopegno de la dirección técnica. Eso no es cierto. Pendientes”, publicó Gálvez.

Figueroa viene de dirigir a la Selección de Nicaragua. Allí estuvo desde febrero del 2022 hasta este año. Tuvo un total de 41 partidos oficiales, dentro de los cuales obtuvo 16 triunfos, 7 empates y 18 derrotas.

Fantasma Figueroa llegaría de Nicaragua con refuerzos para sumar a Comunicaciones

Comunicaciones se encuentra en medio de una profunda reestructuración para el 2026. Después de quedar en el último puesto del Torneo Apertura 2025, con un año desastroso, la afición espera que la dirigencia salga al mercado en busca de refuerzos y depure el plantel. En principio, se debe definir el futuro de Sopegno.

En cuanto a las contrataciones para el Torneo Clausura 2026, llegarían tres extranjeros. Según la página Infinito Blanco, estos serían de Paraguay. Por el momento, no trascendieron los nombres de estos mismos jugadores.