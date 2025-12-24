Es tendencia:
Costa Rica va por un DT extranjero que salió campeón en Colombia y dirigió Mundiales: “Se comunicaron conmigo”

Desde Costa Rica buscan a un DT extranjero con recorrido tras el fracaso de Miguel Herrera. Este es el nombre que suena para La Sele.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Tras el fallido proceso encabezado por Miguel Herrera camino al Mundial de 2026 y la necesidad de reencaminar el proyecto deportivo, la Federación Costarricense de Fútbol volvió a mover fichas en la búsqueda de un nuevo seleccionador.

Con el objetivo de darle un giro al rumbo de la selección y apostar por un perfil con experiencia internacional, Costa Rica ahora apunta a un nuevo un director técnico extranjero con recorrido exitoso.

¿Por cuál DT extranjero se interesan desde Costa Rica?

Se trata de Rafael Dudamel, entrenador venezolano de 52 años de edad, que salió campeón en Colombia y también hizo historia con la Selección de Venezuela en sus categorías menores.

En una entrevista con el periodista Francisco Blavia a través del pódcast “Sale y se acaba”, se le preguntó a Rafael Dudamel si Costa Rica tocó la puertas para conocer sobre sus servicios y esta fue su respuesta.

Rafael Dudamel será el nuevo técnico de Universidad de Chile | Goal.com Argentina
Rafael Dudamel – DT venezolano

Sí, hace más o menos 10 días se comunicaron con mi agente y luego se comunicaron conmigo. Ellos estaban interesados en saber si nosotros queríamos formar parte de ese selecto grupo de entrenadores para ocupar el cargo como seleccionador de Costa Rica después de la salida de Miguel Herrera“, comentó Rafael Dudamel.

Junto con mi agente accedimos a esa reunión virtual en donde expusimos un plan de trabajo, donde pusimos sobre la mesa nuestra filosofía y metodología de trabajo apoyados en nuestra experiencia a nivel de selecciones“, afirmó Rafael Dudamel sin dar más detalles sobre esta propuesta desde La Sele.

También mencionó que en Costa Rica hay un proceso serio, con recambio generacional y visión a largo plazo. Mientras tanto, esa oportunidad de dirigir a la Selección de Costa Rica, al menos por ahora queda en el aire.

La experiencia de Rafael Dudamel como entrenador

Rafael Dudamel fue campeón en Colombia dirigiendo al Deportivo Cali en el Torneo de Finalización de 2021 y con Atlético Bucaramanga en el Torneo Apertura de 2024.

Además también tuvo protagonismo al mando de la Selección de Venezuela en sus categorías menores. En el Mundial Sub-17 de 2013 se convirtió en el cuarto entrenador en llevar a una selección venezolana a un mundial FIFA.

Por otro lado, también fue el encargado de dirigir a la Vinotinto en el Mundial Sub-20 de 2017 disputado en Corea del Sur en donde se transformó en ser el primer entrenador en llevar a una selección venezolana a una final de un Mundial FIFA. Venezuela perdería (1-0) ante Inglaterra.

