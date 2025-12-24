Costa Rica va por un DT extranjero que salió campeón en Colombia y dirigió Mundiales: “Se comunicaron conmigo”

Tras el fallido proceso encabezado por Miguel Herrera camino al Mundial de 2026 y la necesidad de reencaminar el proyecto deportivo, la Federación Costarricense de Fútbol volvió a mover fichas en la búsqueda de un nuevo seleccionador.

Con el objetivo de darle un giro al rumbo de la selección y apostar por un perfil con experiencia internacional, Costa Rica ahora apunta a un nuevo un director técnico extranjero con recorrido exitoso.

ver también “Una decisión mala y tonta”: el Piojo Herrera liquidó a Osael Maroto a un mes del fracaso rumbo al Mundial 2026

¿Por cuál DT extranjero se interesan desde Costa Rica?

Se trata de Rafael Dudamel, entrenador venezolano de 52 años de edad, que salió campeón en Colombia y también hizo historia con la Selección de Venezuela en sus categorías menores.

En una entrevista con el periodista Francisco Blavia a través del pódcast “Sale y se acaba”, se le preguntó a Rafael Dudamel si Costa Rica tocó la puertas para conocer sobre sus servicios y esta fue su respuesta.

Rafael Dudamel – DT venezolano

“Sí, hace más o menos 10 días se comunicaron con mi agente y luego se comunicaron conmigo. Ellos estaban interesados en saber si nosotros queríamos formar parte de ese selecto grupo de entrenadores para ocupar el cargo como seleccionador de Costa Rica después de la salida de Miguel Herrera“, comentó Rafael Dudamel.

Publicidad

Publicidad

“Junto con mi agente accedimos a esa reunión virtual en donde expusimos un plan de trabajo, donde pusimos sobre la mesa nuestra filosofía y metodología de trabajo apoyados en nuestra experiencia a nivel de selecciones“, afirmó Rafael Dudamel sin dar más detalles sobre esta propuesta desde La Sele.

También mencionó que en Costa Rica hay un proceso serio, con recambio generacional y visión a largo plazo. Mientras tanto, esa oportunidad de dirigir a la Selección de Costa Rica, al menos por ahora queda en el aire.

Publicidad

La experiencia de Rafael Dudamel como entrenador

Rafael Dudamel fue campeón en Colombia dirigiendo al Deportivo Cali en el Torneo de Finalización de 2021 y con Atlético Bucaramanga en el Torneo Apertura de 2024.

Publicidad

Además también tuvo protagonismo al mando de la Selección de Venezuela en sus categorías menores. En el Mundial Sub-17 de 2013 se convirtió en el cuarto entrenador en llevar a una selección venezolana a un mundial FIFA.

Publicidad

Por otro lado, también fue el encargado de dirigir a la Vinotinto en el Mundial Sub-20 de 2017 disputado en Corea del Sur en donde se transformó en ser el primer entrenador en llevar a una selección venezolana a una final de un Mundial FIFA. Venezuela perdería (1-0) ante Inglaterra.