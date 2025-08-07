Se formó en Saprissa, entrenó con Keylor Navas y ahora tiene que bajar 20 kilos para salvar su futuro: “Voy a luchar”

En este mercado de fichajes, Douglas Forvis volvió a tener una oportunidad para relanzar su carrera: el arquero nicoyano de 33 años, formado en Deportivo Saprissa y con pasado reciente en AD Guanacasteca, fue fichado por el Cacique Diriangén de José Giacone.

Con sus 1,90 metros de estatura y 120 kilos de peso, Forvis llegó a Nicaragua fuera de forma, sin ritmo competitivo y arrastrando una etapa de profundo bajón anímico tras su salida de la ADG a principios de año.

Según él mismo admite, viene de vivir meses de malos hábitos alimenticios, consumo ocasional de alcohol y entrenamientos irregulares. “Solo entrenaba tres veces por semana”, confesó.

José Giacone le sube la vara a Douglas Forvis

Hoy, con la confianza de Giacone, el guardameta intenta reconstruirse. Sabe que para competir por el arco debe bajar a 100 kilos como mínimo, aunque su objetivo es aún más ambicioso: llegar a 95.

En entrevista con La Nación, Forvis fue brutalmente honesto: “Estoy mal con el peso, ocupo trabajar, motivarme, porque si no hay motivación no puedo trabajar… Ya tengo la mala costumbre de agacharme, de rendirme. Pero voy a luchar para estar bien”.

Douglas Forvis necesita bajar de peso (Cacique Diriangén).

Actualmente, Forvis disputa el puesto con Bryan Rodríguez, ex Carmelita, y reconoce que no ha mostrado aún su mejor versión. Tras la reciente victoria 4-2 sobre Herediano en la Copa Centroamericana, Forvis hizo autocrítica: “No fue mi mejor partido. Cuando cayó el segundo gol de ellos, se me fue. Nos agarraron fríos. Herediano entró con todo. Ahí dije: ‘Les estamos dando vida’. Por dicha, al final sacamos el resultado”.

Formación morada con dos mentores de lujo

Forvis se crió uno de los barrios más complicados de Lomas de Pavas, donde salía con su primo a vender pan por las gasolineras. Fue en ese contexto que encontró en el fútbol un camino de escape.

Se formó en las divisiones menores del Deportivo Saprissa, donde recibió apoyo material y profesional. En Tibás, Forvis compartió entrenamientos con dos grandes referentes del arco nacional: Keylor Navas y Esteban Alvarado.

Aunque nunca debutó en el primer equipo morado, asegura que esa etapa lo marcó: “Entrené con Keylor y Esteban. Para mí, Keylor es el mejor del país y del mundo. Pero, por la parte humana, Esteban es mi ídolo. Viene de un barrio parecido al mío, yo me veo como él. Lástima algunas cosas que le pasaron, porque siento que pudo haber aprovechado más su juventud”, reflexionó en una entrevista de 2020.

Hoy, con más de con más de una década de carrera y muchas cicatrices, Douglas Forvis quiere demostrar que aún tiene algo para dar. Con la confianza de José Giacone, el ex morado buscará volver a ponerse de pie.