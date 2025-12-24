Es tendencia:
Guatemala

Es extranjero y goleador: Comunicaciones ya tiene a su primer refuerzo para salir de la crisis

Un delantero llegará a Comunicaciones desde el exterior para sumarse a la plantilla de cara al 2026.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Comunicaciones tiene un refuerzo extranjero para la temporada 2026.
© RRSSComunicaciones tiene un refuerzo extranjero para la temporada 2026.

Comunicaciones busca un cambio drástico e inmediato. Después de quedar en el último lugar del Torneo Apertura 2025, comenzó un proceso de reestructuración con muchos cambios para la próxima temporada. Tienen que levantar ya mismo.

Nada está asegurado para Los Cremas por estos días. El entrenador Iván Franco Sopegno, contratado con la necesidad de enderezar el barco, está en la cuerda floja y hasta se analizan reemplazantes. La temporada 2026 debe ser superlativa.

Junto con el nombre de Sopegno, los de varios futbolistas están bajo la lupa. Se analiza la continuidad o baja de algunos, así como la llegada de otros tantos. Las autoridades no están dispuestas a perder su tiempo. Quieren una plantilla fuerte.

Fichaje de Selección: Comunicaciones recibe la respuesta final a su interés por un reconocido goleador

Fichaje de Selección: Comunicaciones recibe la respuesta final a su interés por un reconocido goleador

Comunicaciones tiene un goleador paraguayo como primer refuerzo para 2026

Según confirmó el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta de X, un nuevo futbolista está cada vez más cerca de Comunicaciones. Se trata de César Villagra, delantero central de 36 años, que se transformaría en un gran refuerzo.

“Gran bomba del Tiki Taka: César Villagra, paraguayo de 36 años, 1.81 de estatura, es el que puede venir a Los Blancos y firmar incluso el día de hoy. Pendientes”, dijo Gálvez a través de su perfil oficial, en referencia al arribo del atacante guaraní.

César Villagra, el experimentado delantero paraguayo que quiere Comunicaciones (RRSS).
Villagra llegaría procedente de Rubio Ñú, equipo con el que militó en la segunda categoría del fútbol paraguayo. En lo que va de la temporada, disputó un total de 27 partidos, dentro de lo que marcó 11 goles y logró otorgar una única asistencia.

