Fue campeón con Saprissa, se retiró y ahora quiere volver a jugar para ayudar a Herediano a cambiar

El Club Sport Herediano atraviesa una situación atípica en su portería. Pese a contar con dos guardametas de primer nivel como Danny Carvajal y Aarón Cruz, las lesiones de ambos han dejado al bicampeón nacional en un momento crítico, justo cuando la exigencia del calendario es máxima, con la Copa Centroamericana y el campeonato nacional en marcha.

El panorama es complejo: el Torneo de Apertura 2025 se redujo de doce a diez clubes, lo que disminuye el margen para recuperarse de un mal arranque. Herediano apenas suma un punto de seis posibles en liga y necesita soluciones inmediatas para evitar que la temporada se complique más de la cuenta.

Ante la emergencia, el “Team” apostó por Emmanuel Garita, de 19 años, y trajo de regreso a Anthony Walker, de 24, desde Sporting. Garita fue titular ante Puntarenas FC y Walker lo hizo frente a Diriangén en Nicaragua; ambos partidos terminaron en derrota, con un saldo de siete goles en contra. Aunque los dos tienen proyección, la directiva reconoce que la experiencia bajo los tres palos es clave en momentos de presión.

¿Cuál es el futbolista dispuesto a volver a Herediano?

Es aquí donde un nombre de peso ha comenzado a sonar entre la afición florense: Adrián De Lemos, exguardameta de 42 años, campeón nacional con Saprissa y actualmente preparador de porteros en el propio Herediano.

Adrián De Lemos quiere volver a jugar en Herediano.

En declaraciones a La Teja, De Lemos no dudó en dejar la puerta abierta a un regreso sorpresivo: “Por supuesto que sí, lo veo viable. Estoy dispuesto, pero nadie se me ha acercado. Me he mantenido bien, tengo tres meses de retirado, pero pasé un mes yendo al gimnasio en Guatemala, vine con buen peso y ya aquí empecé a jugar un campeonato al que me invitó el Mambo Núñez”.

El veterano arquero destacó las condiciones de Walker y Garita, pero dejó claro que, si el club lo necesita, está listo para asumir el reto: “Ellos dos son grandes porteros, Walker le dio un título a Herediano y a Garita, no lo conocía pero es un gran portero, tiene condiciones y futuro”.

Por ahora, la directiva no ha hecho un movimiento oficial, pero la posibilidad de ver a De Lemos nuevamente con los guantes sigue viva, en un momento donde Herediano necesita más que nunca experiencia y liderazgo bajo el arco.