Al-Nassr vs. Al-Zawraa: EN VIVO y GRATIS el partido de Cristiano Ronaldo por la AFC Champions League Two

Este miércoles, en vísperas de la Navidad, Cristiano Ronaldo podría jugar su último partido del 2025. Su equipo, Al-Nassr, recibirá a Al-Zawraa por la última jornada del Grupo D de la AFC Champions League Two ya con el boleto en mano a la próxima ronda.

Los saudíes tienen puntaje perfecto, 15 unidades en cinco encuentros, volviéndose inalcanzables para su rival de hoy, que es escolta con 9 puntos y está ocupando el último lugar que otorga el pase a los octavos de final. En caso de una eventual derrota contra el “Bicho” y compañía, la diferencia de gol podría salvarlo si gana Istiklol, alcanzándolo en la tabla en la tabla (+1 y -7, respectivamente).

Según reportes de la prensa local, Ronaldo sería titular frente al elenco de Irak. Y la incógnita que se cierne en la previa es si podrá marcarle: en lo que va del 2025, el astro portugués lleva 38 goles en 43 apariciones para un promedio goleador de 0,88.