Al-Nassr vs. Al-Zawraa: EN VIVO y GRATIS el partido de Cristiano Ronaldo por la AFC Champions League Two

Siga por acá el minuto a minuto del encuentro entre Al-Nassr y Al-Zawraa por la Champions League Two de Asia. Cristiano Ronaldo sería titular.

El "Bicho" dice presente

Cristiano Ronaldo ya llegó al Al-Awwal Park de Riad.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Al-Nassr vs. Al-Zawraa!

En FCA le traemos el detalle del partido correspondiente al cierre de la fase de grupos de la AFC Champions League.

Siga por acá el minuto a minuto de Al-Nassr vs. Al-Zawraa.

Este miércoles, en vísperas de la Navidad, Cristiano Ronaldo podría jugar su último partido del 2025. Su equipo, Al-Nassr, recibirá a Al-Zawraa por la última jornada del Grupo D de la AFC Champions League Two ya con el boleto en mano a la próxima ronda.

Los saudíes tienen puntaje perfecto, 15 unidades en cinco encuentros, volviéndose inalcanzables para su rival de hoy, que es escolta con 9 puntos y está ocupando el último lugar que otorga el pase a los octavos de final. En caso de una eventual derrota contra el “Bicho” y compañía, la diferencia de gol podría salvarlo si gana Istiklol, alcanzándolo en la tabla en la tabla (+1 y -7, respectivamente).

Según reportes de la prensa local, Ronaldo sería titular frente al elenco de Irak. Y la incógnita que se cierne en la previa es si podrá marcarle: en lo que va del 2025, el astro portugués lleva 38 goles en 43 apariciones para un promedio goleador de 0,88.

