José Giacone sacude el mercado de fichajes: los cinco refuerzos que podrían aterrizar en Herediano con el nuevo DT

Este lunes 22 de diciembre, el Club Sport Herediano le dio la bienvenida a su nuevo entrenador para el 2026: José Giacone. “El Club Sport Herediano informa la incorporación de José Giacone como nuevo director técnico de nuestro equipo”, anunciaron los florenses en sus plataformas oficiales, confirmando así el regreso del estratega argentino que ya supo ser campeón con el Team en 2019.

Con el nuevo DT confirmado para el Clausura 2026, la dirigencia presidida por Jafet Soto vuelve a poner el foco en el mercado de fichajes, donde ya hay varios nombres sobre la mesa que interesan seriamente y que podrían desembarcar en Heredia en las próximas semanas.

Los cinco refuerzos que podría recibir Giacone

Uno de ellos es Fernando Lesme, delantero del Municipal Liberia. El paraguayo fue una de las figuras del campeonato con cinco goles (incluido uno ante Alajuelense en semifinales) y ya tiene un acuerdo para convertirse en florense a partir de mediados de 2026.

Sin embargo, Herediano quiere adelantar su llegada. “Están trabajando para traer a Lesme ya… buscan la fórmula de salida con Celaya y Liberia”, informó el periodista Kevin Jiménez.

Otro nombre en carpeta es Randall Leal. Gustavo Pérez, gerente deportivo, confirmó que ya existe una propuesta formal: “Vamos a ver si prospera en los próximos días”. El extremo con pasado en Saprissa viene de jugar en el DC United en la MLS.

También aparece Kendall Porras, mediocampista de 23 años que interesa tanto a Herediano como a Saprissa. Pertenece a Sporting FC, pero está cedido en Pérez Zeledón hasta mediados de 2026, por lo que cualquier negociación exige acuerdos con ambos clubes, situación que complica la operación.

Otro que suena fuerte es Everardo Rubio, defensor mexicano del Cartaginés. Según Kevin Jiménez, la cúpula herediana evalúa más opciones en defensa, pero si no cierran otra alternativa, irán por su retorno.

Finalmente, aparece el caso de Mauricio Villalobos. Aunque el volante tiene contrato con Saprissa hasta mitad de 2026, en Heredia siguen de cerca su situación, ya que no está siendo tomado en cuenta por Vladimir Quesada y su pase pertenece a Santa Ana. Si su salida del Monstruo se concreta, Herediano estaría listo para intentar sumarlo a su proyecto para el 2026.

