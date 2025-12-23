“Son una vergüenza”: la denuncia desde Olimpia por Tomás Rodríguez que salpica a Saprissa y enfurece a todo Panamá

Este martes 23 de diciembre, la novela del delantero Tomás Abdiel Rodríguez sumó un capítulo que terminó de desatar la furia —hasta ahora apenas contenida— de los fanáticos del fútbol panameño.

Todo comenzó con la información revelada por el periodista José Miguel Domínguez, mejor conocido como ‘Chepe Bomba’: a pesar del fuerte interés del Olimpia de Paraguay en los servicios del goleador cuyo pase pertence a Sporting San Miguelito, y pese al deseo del propio jugador de fichar con el gigante guaraní, Rodríguez estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Deportivo Saprissa.

ver también Podrían perjudicar a Saprissa: desde Paraguay revelan las exigencias que tiraron abajo la llegada de Tomás Rodríguez a Olimpia

Una grave acusación desde Paraguay

¿Por qué se retiró Olimpia de la puja? Su presidente, Rodrigo Nogués, lo explicó con lujo de detalles en diálogo con el citado periodista, dejando una fuerte denuncia que expone a la dirigencia del Sporting San Miguelito, acusada de intentar influir en el destino de su jugador para que firme con Saprissa.

“Nos bajamos del fichaje. Son un mamarracho. Son una vergüenza. Hace seis días nos hicieron una propuesta como si fuera que traemos al goleador de la liga argentina”, lanzó el dirigente del club tricampeón de la Copa Libertadores. “Era una apuesta que nos entusiasmaba mucho, que iba a ayudar a crecer a Tomás, pero una total falta de respeto cómo llevaron la negociación”, continuó.

Tweet placeholder

“Sin contestar emails, sin contestar mensajes, sin dar respuestas claras. Una absoluta vergüenza. No sé si sirve que Tomás quiera venir a Olimpia. Si el club no lo libera, no se puede hacer nada. Ya estamos avanzando con otro nueve, lastimosamente”, sentenció Nogués.

Publicidad

Publicidad

Estalla la polémica en Panamá

Tras conocerse estas declaraciones, las redes sociales estallaron. Aficionados panameños mostraron su indignación, apuntando directamente contra el manejo de la operación por parte del director deportivo del club rojinegro, Gabriel “Gavilán” Gómez, así como del presidente Juan José Zonta, a quienes responsabilizan de bloquear la voluntad del jugador.

ver también Vladimir Quesada ya lo sabe: Saprissa definió el futuro de Jefferson Brenes y Nicolás Delgadillo para el Clausura 2026

Ahora, todo parece indicar que Tomás Rodríguez, de 26 años, desembarcará en Tibás, a pesar de que desde su entorno habían dejado bien en claro que su prioridad personal era vestir la camiseta del Olimpia.