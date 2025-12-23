Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mercado de fichajes

“Son una vergüenza”: la denuncia desde Olimpia por Tomás Rodríguez que salpica a Saprissa y enfurece a todo Panamá

Rodrigo Nogués, presidente del Olimpia de Paraguay, explicó con lujo de detalles porque su equipo se retiró de la puja por el delantero Tomás Rodríguez.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
La polémica por Tomás Rodríguez alcanza niveles impensados.
© Instagram.La polémica por Tomás Rodríguez alcanza niveles impensados.

Este martes 23 de diciembre, la novela del delantero Tomás Abdiel Rodríguez sumó un capítulo que terminó de desatar la furia —hasta ahora apenas contenida— de los fanáticos del fútbol panameño.

Todo comenzó con la información revelada por el periodista José Miguel Domínguez, mejor conocido como ‘Chepe Bomba’: a pesar del fuerte interés del Olimpia de Paraguay en los servicios del goleador cuyo pase pertence a Sporting San Miguelito, y pese al deseo del propio jugador de fichar con el gigante guaraní, Rodríguez estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Deportivo Saprissa.

Podrían perjudicar a Saprissa: desde Paraguay revelan las exigencias que tiraron abajo la llegada de Tomás Rodríguez a Olimpia

ver también

Podrían perjudicar a Saprissa: desde Paraguay revelan las exigencias que tiraron abajo la llegada de Tomás Rodríguez a Olimpia

Una grave acusación desde Paraguay

¿Por qué se retiró Olimpia de la puja? Su presidente, Rodrigo Nogués, lo explicó con lujo de detalles en diálogo con el citado periodista, dejando una fuerte denuncia que expone a la dirigencia del Sporting San Miguelito, acusada de intentar influir en el destino de su jugador para que firme con Saprissa.

Nos bajamos del fichaje. Son un mamarracho. Son una vergüenza. Hace seis días nos hicieron una propuesta como si fuera que traemos al goleador de la liga argentina”, lanzó el dirigente del club tricampeón de la Copa Libertadores. “Era una apuesta que nos entusiasmaba mucho, que iba a ayudar a crecer a Tomás, pero una total falta de respeto cómo llevaron la negociación”, continuó.

Tweet placeholder

Sin contestar emails, sin contestar mensajes, sin dar respuestas claras. Una absoluta vergüenza. No sé si sirve que Tomás quiera venir a Olimpia. Si el club no lo libera, no se puede hacer nada. Ya estamos avanzando con otro nueve, lastimosamente”, sentenció Nogués.

Publicidad

Estalla la polémica en Panamá

Tras conocerse estas declaraciones, las redes sociales estallaron. Aficionados panameños mostraron su indignación, apuntando directamente contra el manejo de la operación por parte del director deportivo del club rojinegro, Gabriel “Gavilán” Gómez, así como del presidente Juan José Zonta, a quienes responsabilizan de bloquear la voluntad del jugador.

Vladimir Quesada ya lo sabe: Saprissa definió el futuro de Jefferson Brenes y Nicolás Delgadillo para el Clausura 2026

ver también

Vladimir Quesada ya lo sabe: Saprissa definió el futuro de Jefferson Brenes y Nicolás Delgadillo para el Clausura 2026

Ahora, todo parece indicar que Tomás Rodríguez, de 26 años, desembarcará en Tibás, a pesar de que desde su entorno habían dejado bien en claro que su prioridad personal era vestir la camiseta del Olimpia.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Figura de Alajuelense se marcha a días de haber ganado la 31
Liga Deportiva Alajuelense

Figura de Alajuelense se marcha a días de haber ganado la 31

Machillo Ramírez le marca la salida: Alajuelense deja ir a una de sus grandes joyas
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo Ramírez le marca la salida: Alajuelense deja ir a una de sus grandes joyas

Saprissa definió el futuro de Jefferson Brenes y Nicolás Delgadillo
Deportivo Saprissa

Saprissa definió el futuro de Jefferson Brenes y Nicolás Delgadillo

Cerca de la MLS: el futbolista de Panamá que podría dar el gran salto
Panama

Cerca de la MLS: el futbolista de Panamá que podría dar el gran salto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo