“Multa económica”: Elías Aguilar revela la sanción impuesta por Jafet Soto a los jugadores de Herediano por incumplir esta cláusula

El Club Sport Herediano atraviesa un periodo de reordenamiento interno tras un Apertura 2025 muy por debajo de las expectativas, en el que el equipo florense ni siquiera logró clasificar a los playoffs. Con ese golpe deportivo todavía fresco, en el Team se intensificaron los controles y las exigencias hacia el plantel, en busca de recuperar la competitividad de cara al 2026.

Uno de los aspectos en los que la institución ha puesto especial atención es el estado físico de sus jugadores, un tema que no se deja al azar y que incluso está regulado por cláusulas contractuales. Así lo dejó en evidencia Elías Aguilar, uno de los referentes del equipo, en una entrevista con Tigo Sports.

La cláusula de Herediano con sus jugadores

Consultado sobre su peso y condición física, el volante explicó cómo funciona el seguimiento interno que se realiza en Herediano y reveló la medida disciplinaria que se aplica cuando no se cumplen los parámetros establecidos.

“A nosotros la nutricionista nos pesa una vez por semana o cada dos semanas si se juega muy seguido. Siempre he estado bien en el tema de grasa”, comentó Aguilar.

Sin embargo, lo más llamativo llegó cuando detalló lo que ocurre si un futbolista supera el porcentaje permitido: “En el contrato dice que si se está por encima del 10% o el 11% tiene una multa económica el jugador. Por el momento no he tenido ningún problema”.

De esta manera, quedó claro que Jafet Soto ha impuesto una política estricta en el camerino florense, donde el cuidado físico no solo es una recomendación, sino una obligación respaldada por sanciones económicas. En Herediano no quieren repetir errores del pasado reciente y el mensaje hacia el plantel es directo: el profesionalismo también se mide en la balanza.