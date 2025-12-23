Limpieza en Cartaginés: las tres figuras que podrían seguir los pasos de Andrés Carevic con la llegada de Amarini Villatoro

Inmediatamente después de que finalizara la participación del Club Sport Cartaginés en el Torneo Apertura 2025, donde una vez más se quedó con las manos vacías al ser eliminado por el Deportivo Saprissa en semifinales, llegó la noticia que la afición brumosa no quería escuchar: Andrés Carevic cambiaría de aires.

El entrenador argentino tomó la decisión de finiquitar su contrato en la Vieja Metrópoli y, según el periodista Kevin Jiménez, su próximo destino sería Sporting FC. Aunque la salida todavía no ha sido oficializada por diferencias económicas en el proceso de rescisión, todo parece encaminado para que el ciclo del DT llegue a su final.

Su reemplazante ya está definido: Amarini Villatoro, reciente subcampeón de la Copa Centroamericana con Xelajú, tiene todo arreglado para asumir apenas se concrete la desvinculación de Carevic.

Pero el adiós de Carevic no sería la única salida fuerte de cara al Clausura 2026. Cartaginés ya oficializó la partida del delantero argentino Mauro Quiroga, pero aún hay tres futbolistas que podrían seguir el mismo camino en el inicio de un nuevo proceso.

Tres posibles salidas en Cartaginés

Jesús Batiz

Aunque al extremo hondureño todavía le restan seis meses de contrato, su continuidad quedó en duda tras la salida de Carevic, el técnico que lo había llevado a Cartago. “Están analizando si le respetan los 6 meses de contrato o pagan el finiquito”, explicó Jiménez.

Batiz podría salir de Cartaginés (Instagram).

“Dudo que vaya a jugar mucho porque lo trajo Carevic, veo difícil que continúe, pero Cartago usualmente no paga finiquitos”, sentenció el especialista en fichajes, dejando su futuro en un verdadero limbo.

Everardo Rubio

Todo indica que el zaguero mexicano de 28 años no continuará con los brumosos. El Club Sport Herediano, donde fue campeón en 2024, está muy cerca de concretar su regreso para el Clausura 2026. “Everardo Rubio vuelve a Herediano. Están planificando traer un central”, informó Kevin Jiménez.

Everardo Rubio vuelve a Herediano (Instagram).

Marco Ureña

El experimentado delantero de 35 años llegó al final de su contrato. Cuenta con una opción para renovar por seis meses más y la decisión depende exclusivamente de él, aunque también existen otros clubes interesados.

Marco Ureña aún no ha definido su futuro (Instagram).

Incluso, no se descarta que Carevic lo solicite como refuerzo si se concreta su llegada a Sporting. “Marco Ureña renovó 6 meses con opción de otros seis dependiendo de objetivos. Ureña cumplió todos los objetivos, depende de él renovar. Entiendo que es posible que no continúe, pero aún lo analiza”, detalló Kevin Jiménez.