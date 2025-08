Mientras Saprissa busca a Erick Japa, Newton Williams envía un mensaje que estremece a los morados: "No hay palabras".

El martes pasado, Newton Williams vivió uno de los momentos más felices de su carrera al debutar en Deportivo Saprissa y anotar un gol para sellar el triunfo 2-0 sobre Cartaginés en la Copa Centroamericana. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, todo se convirtió en una pesadilla para el delantero panameño.

Al minuto 84, en una desafortunada acción, se le “clavó” la rodilla en el césped y tuvo que abandonar la cancha visiblemente consternado. El diagnóstico que arrojaron los exámenes médicos le terminó dando la razón: sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior y de ambos meniscos, por lo que se perderá de siete a nueve meses tras ser intervenido quirúrgicamente.

Erick Lonnis, director del Comité Deportivo de la institución, confirmó que no le van a rescindir contrato: “Cuando se contrata a un jugador también se contrata a una persona”, afirmó, tajante. Pero sí buscarán a un reemplazante. Y el nombre que empezó a ganar fuerza es el de Erick Japa, el ‘9’ de UMECIT de la LPF (Liga Panameña de Fútbol) y de su selección, República Dominicana.

Publicidad

Publicidad

El mensaje de Newton Williams que estremece a Saprissa

Luego de algunas apariciones esporádicas, tanto en redes sociales como en La Cueva, luego del reciente juego contra San Carlos, Newton Williams publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que ahonda sobre su sentir en este difícil momento que atraviesa a los 24 años.

ver también Newton Williams rompe el silencio tras su lesión con un mensaje que deja a Saprissa consternado: “No puedo hablar”

“No hay palabras para expresar este sentimiento. Gracias a todos y cada uno por ese mensaje de aliento, será un gran retorno. RESISTIR, INSISTIR Y NUNCA DESISTIR”, reza el escrito del “Búffalo”, quien no bajará los brazos tras ganarse una oportunidad en el club al cual creció mirando en Bocas del Toro.

Publicidad

Mayron George, la opción que descartó Lonnis

Tras finalizar su ligamen con Beitar Jerusalem de Israel, Mayron George fue vinculado con Saprissa. Pero el propio Erick Lonnis le puso un freno a las especulaciones: “Mayron es un jugador que me gusta, pero sus pretensiones no están al alcance nuestro. Él está acostumbrado a un perfil de salario que no podemos competir y por eso no es una de las opciones“, sentenció.

Publicidad

El ex portero también mencionó que no develará los otros perfiles que tiene en carpeta. Sin embargo, además de Japa, trascendió que Paulo Wanchope tiene en la mira hace tiempo al hondureño Jorge Benguché, figura de CD Olimpia.