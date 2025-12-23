Machillo Ramírez pasa la escoba: figura de Alajuelense se marcha a días de haber ganado la 31

Luego de conquistar la estrella 31 y con la planificación del 2026 ya en marcha, la Liga Deportiva Alajuelense, bajo el mando de Machillo Ramírez, sigue tomando decisiones importantes en la conformación de su plantel.

Pero en ese proceso de evaluación deportiva, el club optó por cerrar un ciclo con una de sus figuras, marcando el inicio de una etapa de ajustes y reestructuración tras el reciente éxito de este 2025.

La figura que no sigue en Alajuelense

De acuerdo con la información brindada por el periodista Kevin Jiménez, Diego Campos no continuará formando parte de Alajuelense, luego de que la decisión fuera tomada a nivel interno y comunicada directamente al jugador.

Con este escenario, el futbolista quedó en condición de agente libre y ya se encuentra disponible en el mercado, donde en las últimas horas ha despertado el interés de varios clubes y ha recibido múltiples ofertas.

“Diego Campos no sigue en Alajuelense, decisión tomada y comunicada al jugador. El jugador ahora está disponible como agente libre, múltiples ofertas e intereses han llegado en las últimas horas”, publicó el periodista Kevin Jiménez.

El futuro de Diego Campos luego de Alajuelense

En el cierre de este nuevo capítulo, el panorama de Diego Campos empieza a tomar forma fuera de Alajuelense, ya que su situación ha despertado interés inmediato en el mercado.

Según las palabras del dirigente de Alajuelense, León Weinstock en el programa Seguimos, Municipal Liberia, Sporting FC y el Club Sport Cartaginés aparecen como opciones concretas dentro del fútbol nacional, mientras que Comunicaciones FC también sigue de cerca a Diego Campos.