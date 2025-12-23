Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Es muy probable”: Saprissa acelera por un refuerzo del extranjero que desata ilusión entre los morados

Pensando en el armado del equipo del 2026, Saprissa estaría muy cerca de cerrar a un refuerzo muy querido por los morados.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Saprissa podría darle una alegría a los morados.
Saprissa podría darle una alegría a los morados.

El Deportivo Saprissa ya dejó atrás la frustración por no haber conseguido el título y, mientras analiza ajustes deportivos y financieros, comenzó a moverse con decisión en el mercado de fichajes. En Tibás saben que el 2026 será clave para recuperar el protagonismo y, en ese contexto, una vieja ilusión vuelve a tomar fuerza entre la afición morada.

¿Cuál es el refuerzo del extranjero por el que avanza Saprissa?

Se trata del caso de Luis Paradela, un nombre que genera consenso y expectativa cada vez que aparece en el radar saprissista. El extremo cubano, que pertenece al Monstruo y estuvo a préstamo en el fútbol europeo, ha protagonizado en las últimas semanas una serie de idas y vueltas sobre su futuro, especialmente tras no consolidarse en su actual club del Viejo Continente.

Erick Lonnis siempre dejó claro que mantienen comunicación con el entorno del jugador y que su regreso nunca estuvo descartado, aunque la prioridad de Paradela ha sido mantenerse en Europa. Sin embargo, el panorama podría cambiar en el corto plazo.

Según informó La Voz Saprissista, el escenario más viable en este momento apunta a un retorno temporal del atacante al club tibaseño.Es muy probable que Luis Paradela pueda quedarse seis meses en el Deportivo Saprissa, para retomar ritmo y que luego pueda valorar opciones en el extranjero, reveló el medio especializado.

Luis Paradela regresaría seis meses a Saprissa. (Foto: Facebook)

Luis Paradela regresaría seis meses a Saprissa. (Foto: Facebook)

La posibilidad de que Paradela vuelva para un semestre genera ilusión en la afición, que recuerda su aporte en etapas anteriores y entiende que un regreso, aunque sea breve, podría darle a Saprissa un salto de calidad en ofensiva.

Publicidad
Saprissa insistió otra vez: desde Tibás retomaron las gestiones por el fichaje más anhelado por los morados y esta fue la respuesta

ver también

Saprissa insistió otra vez: desde Tibás retomaron las gestiones por el fichaje más anhelado por los morados y esta fue la respuesta

Mientras tanto, en Tibás siguen afinando detalles, sabiendo que el margen de error es mínimo y que cada movimiento en el mercado puede marcar la diferencia.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Paradela revela lo que todo Saprissa esperaba sobre su futuro
Deportivo Saprissa

Paradela revela lo que todo Saprissa esperaba sobre su futuro

Saprissa recibe la noticia que nadie quería escuchar sobre Luis Paradela
Deportivo Saprissa

Saprissa recibe la noticia que nadie quería escuchar sobre Luis Paradela

Erick Lonnis ya lo sabe: Luis Paradela tiene la noticia que la afición de Saprissa tanto esperaba
Deportivo Saprissa

Erick Lonnis ya lo sabe: Luis Paradela tiene la noticia que la afición de Saprissa tanto esperaba

Motagua le da a Olimpia la ayuda que buscaba para definir al nuevo campeón
Honduras

Motagua le da a Olimpia la ayuda que buscaba para definir al nuevo campeón

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo