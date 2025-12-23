“Es muy probable”: Saprissa acelera por un refuerzo del extranjero que desata ilusión entre los morados

El Deportivo Saprissa ya dejó atrás la frustración por no haber conseguido el título y, mientras analiza ajustes deportivos y financieros, comenzó a moverse con decisión en el mercado de fichajes. En Tibás saben que el 2026 será clave para recuperar el protagonismo y, en ese contexto, una vieja ilusión vuelve a tomar fuerza entre la afición morada.

¿Cuál es el refuerzo del extranjero por el que avanza Saprissa?

Se trata del caso de Luis Paradela, un nombre que genera consenso y expectativa cada vez que aparece en el radar saprissista. El extremo cubano, que pertenece al Monstruo y estuvo a préstamo en el fútbol europeo, ha protagonizado en las últimas semanas una serie de idas y vueltas sobre su futuro, especialmente tras no consolidarse en su actual club del Viejo Continente.

Erick Lonnis siempre dejó claro que mantienen comunicación con el entorno del jugador y que su regreso nunca estuvo descartado, aunque la prioridad de Paradela ha sido mantenerse en Europa. Sin embargo, el panorama podría cambiar en el corto plazo.

Según informó La Voz Saprissista, el escenario más viable en este momento apunta a un retorno temporal del atacante al club tibaseño. “Es muy probable que Luis Paradela pueda quedarse seis meses en el Deportivo Saprissa, para retomar ritmo y que luego pueda valorar opciones en el extranjero”, reveló el medio especializado.

Luis Paradela regresaría seis meses a Saprissa. (Foto: Facebook)

La posibilidad de que Paradela vuelva para un semestre genera ilusión en la afición, que recuerda su aporte en etapas anteriores y entiende que un regreso, aunque sea breve, podría darle a Saprissa un salto de calidad en ofensiva.

Mientras tanto, en Tibás siguen afinando detalles, sabiendo que el margen de error es mínimo y que cada movimiento en el mercado puede marcar la diferencia.