Olimpia estremece el mercado de fichajes con el anuncio que nadie vio venir para la Concachampions 2026

Olimpia ha generado un giro inesperado en el cierre del 2025 y en plenas Triangulares para definir al campeón de la Liga Nacional de Honduras.

El Albo, que espera el resultado entre Real España y Motagua para saber si estará en la final o si tiene que jugar un partido más para jugarse el boleto, hizo un anuncio que estremece el mercado de fichajes.

Eduardo Espinel ya había renunciado a Olimpia en pleno torneo debido a la goleada 6-2 que recibió ante Génesis, el uruguayo aseguró que no seguía más, pero la directiva lo convenció de quedarse al menos hasta final de campeonato.

Lo que nadie vio venir es que Olimpia lo iba a renovar por un año más a pesar de la pataleta que hizo. Ahora el contrato de Espinel vence en diciembre de 2026.

La decisión de la directiva que comanda Rafael Villeda también pasa por no querer estar cambiando tanto de timonél, cosa que en el pasado les afectó mucho hasta que llegó Pedro Troglio.

Los números de Eduardo Espinel son muy buenos y consiguió la Copa 39 en su primero torneo. Ahora va por la 40 para igualar a Saprissa como los máximos ganadores de Centroamérica.

Publicidad

Publicidad

También la noticia la conoce el América de México, rival de Olimpia en la Concachampions 2026 en la primera ronda. Olimpia ya definió a su líder como primer fichaje y ahora se espera que vengan buenos refuerzos para competir al más alto nivel tanto en Honduras como en el torneo más grande del área de Concacaf.

Tweet placeholder

Publicidad

El comunicado de Olimpia sobre Eduardo Espinel

El Club Olimpia Deportivo informa a su afición, prensa deportiva y público en general que ha llegado a un acuerdo para la renovación de contrato por un año más al entrenador de nuestro primer equipo, don Eduardo Espinel Porley y su cuerpo técnico.

Publicidad

Bajo su liderazgo, el Club Olimpia Deportivo alcanzó importantes logros deportivos, entre ellos la obtención del título número 39 de Liga Nacional, reafirmando su condición de equipo más laureado del país. Asimismo, en el torneo en curso, el club se mantuvo en la primera posición de la tabla y actualmente se encuentra a las puertas de clasificar a una nueva final, reflejo del trabajo, la disciplina y la competitividad del cuerpo técnico y del plantel.

Publicidad

Con esta renovación, el Club Olimpia Deportivo ratifica su confianza en el proyecto deportivo liderado por el profesor Espinel y su equipo de trabajo, apostando por la continuidad y la estabilidad como pilares para seguir cosechando éxitos.

El Club Olimpia Deportivo agradece el compromiso y la profesionalidad del cuerpo técnico y reafirma su objetivo de continuar escribiendo páginas de gloria en la historia del Rey de Copas.

Publicidad