Guatemala

Municipal recibe la notificación de Fedefut que indigna a sus rivales en Guatemala: “Siempre son favorecidos”

Municipal recibe una comunicación de la Fedefut que desata polémica en Guatemala. Descubre de qué se trata.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Buenas noticias para Municipal desde Guatemala
A un día de que se dispute el partido entre Municipal y Xelajú MC por la jornada 3 del Torneo Clausura 2026, el conjunto escarlata recibió una noticia alentadora que llega en un momento clave, y que además hace enojar a todos sus rivales en Guatemala.

“Se cayó”: Municipal recibe la peor noticia cuando estaba a punto de cerrar el refuerzo más pedido

Gran noticia para Municipal

Se dio a conocer que la Comisión de Apelaciones de la Fedefut resolvió levantar la suspensión que pesaba sobre el estadio El Trébol, por lo que el duelo entre Municipal y Xelajú MC se disputará con normalidad este miércoles 28 de enero.

La sanción aplicada al estadio El Trébol fue reducida a un solo partido y la multa económica quedó establecida en 30 mil quetzales. Además, se confirmó que, en caso de identificar a los aficionados responsables de la invasión de cancha, estos recibirán una prohibición de ingreso a los estadios por un período de dos años.

Recordemos que en primera instancia los Rojos iban a poder utilizar su escenario habitual durante los dos primeros partidos del campeonato, como consecuencia de los incidentes ocurridos en la final del torneo anterior frente a Antigua GFC.

El Trébol Estadio de Municipal – Guatemala

Reacción de los aficionados

Tras conocerse la resolución, desde la afición de otros clubes de Guatemala no tardaron en aparecer muestras de descontento, con fuertes críticas en redes sociales y espacios de opinión. “Siempre son favorecidos”; “Por eso nuestro fútbol no prospera”, fueron algunos de los mensajes que se publicaron.

Actualmente Municipal se ubica en la novena posición con apenas un punto, una realidad que obliga a Mario Acevedo a mover fichas y ajustar el funcionamiento del equipo.

