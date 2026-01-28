Machillo Ramírez, Jeaustin Campos o Guimaraes: Rónald González elige su candidato para dirigir a la Selección de Costa Rica

De manera oficial la Federación Costarricense de Fútbol dio paso a una nueva fase en su organización deportiva con la incorporación de Ronald González como director de Selecciones Nacionales.

Sobre este escenario la elección del próximo entrenador de la Selección de Costa Rica tras quedar afuera del Mundial 2026 será la decisión más importante hasta fecha.

A Ronald González le preguntaron sin en esta lista para elegir serían considerados nombres como Machillo Ramírez, Jeaustin Campos o Alexandre Guimaraes, y su respuesta fue contundente.

¿Machillo Ramírez, Jeaustin Campos o Guimaraes?

Ronald González dejó entrever que la Federación Costarricense de Fútbol mantiene abiertas varias opciones nacionales para definir al próximo director técnico de La Sele.

Sin confirmar nombres de manera directa, el dirigente reconoció que perfiles como los de Óscar Ramírez, Jeaustin Campos y Alexandre Guimaraes, están bajo consideración por su trayectoria y aportes al fútbol costarricense.

“No puedo hablar en estos momentos, pero sí, esos tres nombres (Machillo Ramírez, Jeaustin Campos y Guimaraes) son técnicos que han hecho cosas importantes para nuestro fútbol y que también pueden ser considerados”, comentó Ronald González dejando claro que tomará en cuenta a técnicos ticos para el puesto del DT de la Sele.

Ronald González presentado como nuevo como director de Selecciones Nacionales

“Son tres nombres interesantes y seguramente, no digo que los tres, pero los vamos a poner dentro de esos técnicos nacionales que tienen posibilidades en la presentación de nombres que voy a hacer pronto“, aseveró González.

“Para mí acá lo importante es idear el modela y el estilo que nosotros queremos. Y tratar de no equivocarnos respetando los elementos a considerar de esta persona para poder encontrar el perfil“, sentenció Ronald González a la prensa.

Mensaje claro de la Fedefútbol

Sobre este terreno, todo apunta a que la Fedefútbol mantiene abierta la posibilidad de apostar por un técnico nacional, siempre que el perfil se ajuste a la visión y a las necesidades de la nueva etapa de la Tricolor.

Aunque aún no existe una fecha definida para cerrar el proceso, Ronald González dejó claro que la decisión será tomada con base en una planificación estructurada, priorizando el modelo deportivo por encima de los nombres y evitando resoluciones apresuradas.