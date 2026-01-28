Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Machillo Ramírez, Jeaustin Campos o Guimaraes: Rónald González elige su candidato para dirigir a la Selección de Costa Rica

Ronald González fue presentado de manera oficial como director de Selecciones Nacionales y esto dijo sobre el nuevo DT.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Machillo Ramírez, Jeaustin Campos o Guimaraes: Rónald González elige su candidato
© Costa RicaMachillo Ramírez, Jeaustin Campos o Guimaraes: Rónald González elige su candidato

De manera oficial la Federación Costarricense de Fútbol dio paso a una nueva fase en su organización deportiva con la incorporación de Ronald González como director de Selecciones Nacionales.

Sobre este escenario la elección del próximo entrenador de la Selección de Costa Rica tras quedar afuera del Mundial 2026 será la decisión más importante hasta fecha.

A Ronald González le preguntaron sin en esta lista para elegir serían considerados nombres como Machillo Ramírez, Jeaustin Campos o Alexandre Guimaraes, y su respuesta fue contundente.

Ronald González lo confirma: Machillo Ramírez, Jeaustin Campos y Alexandre Guimaraes reciben el mensaje que los acerca a La Sele

ver también

Ronald González lo confirma: Machillo Ramírez, Jeaustin Campos y Alexandre Guimaraes reciben el mensaje que los acerca a La Sele

¿Machillo Ramírez, Jeaustin Campos o Guimaraes?

Ronald González dejó entrever que la Federación Costarricense de Fútbol mantiene abiertas varias opciones nacionales para definir al próximo director técnico de La Sele.

Sin confirmar nombres de manera directa, el dirigente reconoció que perfiles como los de Óscar Ramírez, Jeaustin Campos y Alexandre Guimaraes, están bajo consideración por su trayectoria y aportes al fútbol costarricense.

No puedo hablar en estos momentos, pero sí, esos tres nombres (Machillo Ramírez, Jeaustin Campos y Guimaraes) son técnicos que han hecho cosas importantes para nuestro fútbol y que también pueden ser considerados”, comentó Ronald González dejando claro que tomará en cuenta a técnicos ticos para el puesto del DT de la Sele.

Publicidad
Rónald González confirma nombres de técnicos que podrían dirigir a la Selección de Costa Rica | La Nación
Ronald González presentado como nuevo como director de Selecciones Nacionales

Son tres nombres interesantes y seguramente, no digo que los tres, pero los vamos a poner dentro de esos técnicos nacionales que tienen posibilidades en la presentación de nombres que voy a hacer pronto“, aseveró González.

Publicidad

Para mí acá lo importante es idear el modela y el estilo que nosotros queremos. Y tratar de no equivocarnos respetando los elementos a considerar de esta persona para poder encontrar el perfil“, sentenció Ronald González a la prensa.

Mensaje claro de la Fedefútbol

Sobre este terreno, todo apunta a que la Fedefútbol mantiene abierta la posibilidad de apostar por un técnico nacional, siempre que el perfil se ajuste a la visión y a las necesidades de la nueva etapa de la Tricolor.

Publicidad

Aunque aún no existe una fecha definida para cerrar el proceso, Ronald González dejó claro que la decisión será tomada con base en una planificación estructurada, priorizando el modelo deportivo por encima de los nombres y evitando resoluciones apresuradas.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Ronald González lo confirma: Machillo, Jeaustin Campos y Guimaraes se acercan a La Sele
Costa Rica

Ronald González lo confirma: Machillo, Jeaustin Campos y Guimaraes se acercan a La Sele

El nuevo DT de Costa Rica: Ronald González confirma la noticia más esperada
Costa Rica

El nuevo DT de Costa Rica: Ronald González confirma la noticia más esperada

Mientras La Sele busca técnico, filtran el "posible regreso" de un mundialista en 2018 y 2022
Costa Rica

Mientras La Sele busca técnico, filtran el "posible regreso" de un mundialista en 2018 y 2022

“Toda la verdad”: Darwin Lom amenaza a Comunicaciones en medio del escándalo por su fichaje en The Strongest
Guatemala

“Toda la verdad”: Darwin Lom amenaza a Comunicaciones en medio del escándalo por su fichaje en The Strongest

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo