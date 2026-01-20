Se olvida de Saprissa: Erick Lonnis muestra su lado más curioso mientras los morados estallan contra Vladimir Quesada

Luego de un inicio dubitativo en el Torneo Clausura 2026, la afición del Deportivo Saprissa agotó su paciencia con el trabajo del entrenador Vladimir Quesada y, en medio de una sequía de títulos que ya superó el año, reclama por su salida del banquillo morado.

Al mismo tiempo, una parte importante del saprissismo vuelve a soñar con el regreso de Jeaustin Campos para enderezar el rumbo deportivo del club. En ese contexto convulso que se vive en Tibás, Erick Lonnis reapareció en sus redes sociales con una publicación que lo mostró completamente desconectado de la realidad futbolística del Monstruo.

Desconectado de Saprissa

El directivo morado compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes desde su finca Las Cumbres en el cantón de Poás, donde desarrolla actividades de agricultura y ganadería.

“Parte final del proceso de sincronización e inseminación con la asesoría técnica de los profesionales Bryan y Leo. Se inseminan 9 vacas con dos toros. Toro Embate con alta predisposición para marmoleo e Hiromitsu, un toro del que espero mucho por su predisposición hereditaria al marmoleo intramuscular, excelente calidad de su grasa y una carne de textura suave y jugosa”, escribió Lonnis en la descripción de la publicación.

La faceta ganadera de Erick Lonnis

Entre las múltiples actividades que realiza lejos del fútbol, la cría de animales se ha convertido en una de las grandes pasiones del ex portero. Lonnis posee un proyecto ganadero con raza Wagyu, orientado a la producción de carne de alta calidad. En su finca cría ejemplares de alto valor, entre ellos el toro semental Romeo, que es su predilecto.

El toro Romeo, gran orgullo de Erick Lonnis (Instagram).

El proyecto se inició en 2021, cuando el reconocido criador Federico Alvarado le vendió tres novillitas con genética del Rancho Texano Heartbrand, especializado durante años en el desarrollo del Wagyu Rojo.

Cuatro años después, Lonnis y su equipo celebran los frutos de aquella apuesta inicial, con descendientes que ya empiezan a destacarse y que incluso han participado en eventos como la Expo San Carlos.

Sin embargo, el tiempo que puede dedicarle a esta faceta es limitado. Hoy, la mayor parte de la agenda de Erick Lonnis está absorbida por sus responsabilidades como director del Comité Técnico del Deportivo Saprissa, donde la presión no da tregua.