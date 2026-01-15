Erick Lonnis está al tanto: Saprissa deja clara su postura sobre el regreso de Jeaustin Campos y en Tibás se ilusionan

La salida de Jeaustin Campos del Deportivo Saprissa dejó varios puentes quemados con la institución morada, al punto de que durante años la posibilidad de volver a ver al entrenador más ganador de la historia del club en el banquillo parecía una quimera.

Sin embargo, este 2026 arrancó con una señal clara en las redes sociales: una gran parte de la afición saprissista dejó en evidencia que su mayor anhelo es el regreso de Jeaustin Campos.

Saprissa vuelve a soñar con Jeaustin Campos

El miércoles por la noche, el actual entrenador del Real España reapareció en su perfil de Facebook con dos publicaciones que no tenían nada que ver con los morados, pero fueron suficientes para desatar una catarata de mensajes desde Tibás.

Primero Campos cambió su foto de portada, y luego comunicó la apertura de un canal de YouTube. En los comentarios, decenas de aficionados aprovecharon para pedirle, casi en manada, que vuelva a casa, dejando también en claro su disconformidad con el trabajo de Vladimir Quesada.

“¡Lo esperamos en Tibás!”, “Venite para tu casa Jeaustin”, “La afición lo extraña profe” o “Te esperamos en La Cueva” fueron solo algunos de los más de 90 mensajes que inundaron el último posteo del estratega de 54 años.

¿Qué piensa la dirigencia?

Erick Lonnis, uno de los líderes de la dirigencia morada, dejó entrever que la relación entre el club y Campos sigue dañada. “Cuando una persona comparte los valores, respeta los valores de la institución y de las personas que trabajamos en esta institución, sea el color de piel que sea, es bienvenida; si no es así, está complicado”, afirmó el ex portero, que días antes también había ratificado la continuidad de Vladimir Quesada.

Así, al menos de cara al Torneo Clausura 2026, el regreso de Jeaustin Campos a Tibás no se concretará. Sin embargo, si el pueblo tibaseño continúa presionando con este nivel de intensidad, no puede descartarse que el tema vuelva a estar sobre la mesa en la segunda mitad del año.