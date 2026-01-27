En exclusiva, Jorge Álvarez habla de su futuro en Olimpia tras la novela del mercado de fichajes con Alajuelense: “Quiero jugar en…”

Luego de la novela que envolvió el caso de Jorge Álvarez y los rumores que lo ubicaban en Alajuelense de Costa Rica. por primera vez el mediocampista hondureño atiende a Fútbol Centroamérica en exclusiva.

El jugador está enfocado completamente en seguir dando lo mejor de su fútbol para el Olimpia que tiene el reto de la Liga Nacional y sobre todo hacer una gran Concachampions, torneo en el que enfrentará la serie ante el América de México.

ver también “No me jodan”: en Honduras no tienen piedad y le pegan a Olimpia donde más le duele y Alajuelense es el vivo ejemplo en Centroamérica

Álvarez también recordó que el Olimpia de Pedro Troglio que derrotó 1-0 al América en el estadio Azteca es diferente al actual, pero dejó claro que la responsabilidad como equipo sigue siendo la misma.

Sobre las diferencias en el juego, el futbolista consideró que ambos entrenadores poseen un estilo diferente y que Eduardo Espinel ha llegado para sumar y convertirlos en mejores jugadores.

Jorge Álvarez habla de todo: Olimpia, el América y hasta Pedro Troglio

–¿Está preparado Olimpia para enfrentar al América?

-Estamos preparados, Olimpia siempre está dispuesto a dar la cara. Los partidos son diferentes y esta vez Dios mediante saquemos un buen resultado”

–¿Qué esperan de esa serie?

–Será una serie muy fuerte, debemos aprovechar estos partidos para llegar bien físicamente a la serie (ante el América) porque serán partidos difíciles tanto en la ida como en la vuelta. Debemos estar 100 por ciento concentrados.

Publicidad

Publicidad

Jorge Álvarez durante un entrenamiento con Olimpia. Foto: X Olimpia.

–¿Es diferente este Olimpia en comparación al que ganó en el Azteca?

-Sí, Olimpia es distinto, habían muchos jugadores de nombre en ese momento. Ahorita tenemos bastante joven, pero ellos tienen que tomarlo con mayor responsabilidad así como nosotros, porque vamos a hacer una buena serie.

Publicidad

ver también Giro inesperado con Rodrigo de Olivera: la postura del abogado del jugador y la noticia que pone en vilo a todo Motagua

–¿Cuál es la diferencia en lo táctico del Olimpia de Pedro Troglio y Espinel?

-Es fútbol, son detallitos, el profe Troglio tiene su estilo de juego y el profe Espinel el de él. Son detalles que nos han ido sumando a nosotros, hemos tenido buenos resultados ganando dos campeonatos y en liga centroamericana quedamos eliminados, pero no perdimos ningún partido. El profe Espinel ha hecho grandes cosas y nos ha ayudado a seguir mejorando.

Publicidad

-¿Cuáles son los objetivos de Olimpia y Jorge Álvarez?

–Como equipo poder ganar todas las competencias, aunque sean difíciles, el objetivo siempre es claro en Olimpia, siempre queremos ganar. En lo personal, seguir sumando, seguir siendo clave en el equipo, seguir creciendo.

Publicidad

Jorge Álvarez llegó a 235 partidos vistiendo la camisa de Olimpia. Foto: X / Olimpia.

–¿Jugar en el extranjero es uno de ellos?

-Sí, hay objetivos que uno va teniendo y que va tachando. Hay unos que todavía me faltan y uno de ellos es que quiero jugar en el exterior y jugar un Mundial.

Publicidad

Publicidad

-¿Comparte con Edwin Rodríguez y Yustin Arboleda que se ha menospreciado el fútbol de Honduras?

-Sí, tienen razón. Hace dos años en la Copa Centroamericana solo clasificó Motagua y en repechaje. Ya en esta Honduras metió dos equipos a semifinales, más uno en repechaje y eso es un avance.

Quizá la gente lo mira con malos ojos porque no somos campeones, pero hemos avanzado un poco. Costa Rica metió a Alajuelense que fue campeón y Cartaginés en repechaje, entonces estamos al mismo nivel prácticamente.

Publicidad

Mientras tanto, Olimpia está preparando el juego ante el Olancho FC de este miércoles, luego enfrentará al Juticalpa en la tercera jornada y el 3 de febrero ante el América en Tegucigalpa.