Es oficial: Machillo Ramírez se refuerza con una figura que ilusiona a toda la afición de Alajuelense

Este martes 27 de enero, la Liga Deportiva Alajuelense que comanda Óscar “Machillo” Ramírez visitará a Guadalupe en el inicio de la quinta jornada del Torneo Clausura 2025 en la Liga Promérica.

De cara a este compromiso, el entrenador rojinegro recibió la noticia que todos esperaban: podrá contar con su más flamante refuerzo del mercado, el volante argentino Malcon Pilone, quien quedó habilitado para competir oficialmente con el uniforme rojinegro.

“Habilitado”: LDA se refuerza

La confirmación llegó a través de una publicación en las redes sociales del club rojinegro, con el mensaje: “El jugador Malcon Pilone ya está habilitado para jugar. ¡Con todo, León!”.

Junto al anuncio, la institución compartió un video con las primeras palabras como manudo del mediocampista, que arriba procedente del Municipal Liberia y se suma a un plantel que apunta al bicampeonato.

“Estoy muy feliz por estar en un club tan grande como es la Liga. Apenas se dio la oportunidad no lo dudé, dije que sí, así que la verdad me siento muy feliz en el club”, expresó Pilone, con una sonrisa imposible de contener. “Conozco mucho del fútbol de primera y de segunda, y la verdad que este paso es importante para mí”, agregó el ex Rosario Central.

El argentino también dejó en claro que llega con las metas bien marcados. “Me han dicho que cuando uno llega a un equipo grande lo primero que te dicen es ganar, ganar partidos y campeonatos. Creo que el objetivo está más que claro”, sostuvo, alineado con la exigencia histórica de Alajuelense.

¿Qué puede aportar Pilone?

Sobre su estilo de juego, Pilone explicó: “Me gusta mucho tener participación con la pelota, ponerla al pie y tratar de hacer jugar a mis compañeros. Y cuando el equipo no tiene la pelota, correr y hacer todo lo posible para recuperarla. Espero que me vaya súper bien y poder ayudar al equipo a cumplir los objetivos”.

“Uno viene a competir con los mejores para mejorar uno también. Cuando uno está con los mejores, mejora uno mismo. Vengo a competir al 100”, agregó con humildad.

Pilone ya se integró al plantel rojinegro (LDA).

Por último, el nuevo refuerzo le dejó un mensaje directo al pueblo manudo: “Agradecerles por todos los mensajes de apoyo, siempre me tiraron la mejor. Agradecerles de todo corazón y que se queden tranquilos, que dentro de la cancha voy a dejar todo para darles una alegría”. Con su habilitación confirmada, Machillo Ramírez ya tiene a disposición una pieza que ilusiona a todo Alajuelense.