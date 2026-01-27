Golpe para Vladimir Quesada: Saprissa pierde a un jugador clave que deberá pasar por el quirófano

El momento deportivo que atraviesa el Deportivo Saprissa sumó un nuevo motivo de preocupación. En medio de un arranque irregular de torneo y con la presión creciendo sobre el banquillo, los morados recibieron una noticia que complica todavía más el panorama de Vladimir Quesada.

¿Cuál es el futbolista de Saprissa que será operado?

El club tibaseño confirmó que el defensor panameño Fidel Escobar estará fuera de las canchas por más tiempo del previsto debido a una lesión en la columna lumbar, situación que obligará a someterlo a un procedimiento médico.

Según informó Saprissa mediante un comunicado oficial, el zaguero será intervenido con un proceso de infiltración, considerado mínimamente invasivo, pero que igualmente lo marginará del equipo en un momento clave del campeonato.

“Este es un procedimiento mínimamente invasivo cuyo tiempo estimado de recuperación es de aproximadamente dos semanas. Después del cual se espera que Fidel regrese a la competencia sin problemas”, detalló el club.

Fidel Escobar será intervenido quirúrgicamente. (Foto: Saprissa)

Una baja que Saprissa ya siente

La ausencia de Escobar no ha pasado desapercibida en este inicio de temporada. El panameño es uno de los líderes defensivos del equipo y su baja ha coincidido con un rendimiento irregular en la zaga, que aún no logra consolidarse ni transmitir la solidez habitual del conjunto morado.

Vladimir Quesada ha tenido que mover piezas y probar variantes en defensa, sin encontrar todavía una fórmula que le dé estabilidad al equipo, algo que se refleja en los resultados y en las dudas que persisten dentro y fuera de la cancha.

Alarma también en Panamá

La situación de Fidel Escobar no solo preocupa en Tibás. En Panamá, las alarmas empiezan a encenderse, ya que el defensor es uno de los nombres fijos en las convocatorias del técnico Thomas Christiansen.