Tras los pasos de Nathan Ordaz: tiene 17 años, está en el radar de El Salvador y dio el salto para jugar la Concachampions

La Copa de Campeones de la Concacaf 2026 está a la vuelta de la esquina. El próximo martes 3 de febrero, Forge FC y Tigres UANL darán inicio a la primera ronda del certamen más importante de la región con esperado un partido en el que podría sumar sus primeros minutos una joven promesa de El Salvador.

Se trata de Alexander White, lateral derecho de 17 años con raíces jamaiquinas y salvadoreñas que forma parte de Sigma FC, la cantera de Forge, y terminó metiéndose en la convocatoria del primer equipo por decisión del estratega Bobby Smyrniotis.

White, en el radar de La Selecta

Este salto posiciona a White como un jugador a seguir por la Selección de El Salvador, de la cual formó parte el año pasado gracias a la invitación del ahora exentrenador de la Sub-17, Juan Carlos Serrano.

Sin embargo, el nacido en Toronto, Canadá, no pudo disputar el Mundial de la categoría debido a la reglamentación de la FIFA que impidió su inscripción, tomando en cuenta que venía de disputar el Premundial con Jamaica. “Tendría que jugar con una Sub-20, si quisiéramos tomarlo en cuenta en un futuro”, explicó Serrano.

Comienza a foguearse en Concachampions, como hizo LAFC con Nathan Ordaz

Alexander White tiene todos los números para ir al banco de suplentes en la serie de Forge con Tigres por la Concachampions, tal como le sucedió a Nathan Ordaz con Los Angeles FC desde marzo hasta la final de junio de 2023, que se les escapó a manos de Club León.

Esta fue una de las primeras experiencias fuertes a nivel internacional para el ariete salvadoreño, a quien le terminó llegando la chance de debutar en el primer equipo de LAFC el 10 de mayo de ese año en el marco de la U.S. Open Cup. ¿Correrá con la misma suerte el defensor de 17 años?