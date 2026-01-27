“No entiendo qué le pasa”: en Panamá señalan a Saprissa con la sentencia que golpea a Tomás Rodríguez tras su llegada a Costa Rica

Tomás Rodríguez fue tal vez el fichaje que más ruido causó en el Deportivo Saprissa por toda la novela que surgió en la puja con el Olimpia de Paraguay. Por ahora luego de 4 jornadas en el Torneo Clausura 2026 el primer gol aún no cae y los comentarios se empiezan a escuchar.

En Panamá se encendieron las alarmas y surgió una creciente inquietud por lo que han denominado el “efecto Saprissa”, una situación que genera dudas sobre el rendimiento de los atacantes panameños que llegan al conjunto morado.

¿Qué dicen en Panamá sobre la actualidad de Tomás Rodríguez en Saprissa?

Dicha preocupación fue expuesta en el programa El Marcador, donde el periodista Gino Lasso puso sobre la mesa el debate y cuestionó por qué varios delanteros panameños –incluyendo a Tomás Rodríguez– no logran mantener su nivel una vez que se incorporan al equipo costarricense.

“En el Saprissa existe una mala suerte con los 9 panameños que hay. Primero, a Gustavo Herrera no le fue bien en su paso por el Saprissa y ahora, en dos partidos, Tomás Rodríguez —que venía goleador en Venezuela— ha tenido dos balones claros que, en su momento, anotaba, pero ahora los manda a la tribuna“, afirmó Gino Lasso.

“Ojalá que en el próximo partido Tomás Rodríguez pueda anotar, porque no entiendo qué les pasa a los delanteros panameños con el Saprissa de Costa Rica”, aseguró el periodista Gino Lasso en El Marcador.

Tomás Rodríguez con la lupa encima

Después de 4 fechas en el Clausura, Tomás Rodríguez ha tenido minutos ante Puntarenas, Herediano, Sporting y Cartaginés, mostrando continuidad en el ataque de Saprissa, pero todavía no ha podido marcar su primer gol.

Para eso fue incorporado al conjunto morado y, mientras no logre romper esa sequía, la presión y la expectativa a su alrededor seguirán en aumento.