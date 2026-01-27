“Nos representa”: Celso Borges se mete de lleno en las elecciones con un mensaje que hace ruido en Costa Rica

Cada vez falta menos para que el pueblo de Costa Rica vuelva a reunirse en torno a las urnas para celebrar unas nuevas elecciones generales. En los comicios del 1.º de febrero se elegirá a un presidente, dos vicepresidentes y a los 57 legisladores que ocuparán los escaños de la Asamblea durante el período 2026–2030.

En la antesala de la votación, la politóloga oficialista Laura Fernández Delgado, del Partido Pueblo Soberano, encabeza la intención de voto y se perfila para imponerse en primera ronda, de acuerdo con una encuesta de la Universidad de Costa Rica.

Laura Fernández (CR Hoy).

En el segundo lugar aparece Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, con un respaldo cercano al 8 %, mientras que Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, pasó del 4 % al 5 % en los últimos meses. Aun así, una porción considerable del padrón continúa indecisa.

Álvaro Ramos (CRC Radio).

Celso Borges y un mensaje para Costa Rica

En ese contexto, Celso Borges sorprendió al país al aparecer en redes sociales con un mensaje que rápidamente se volvió viral. En un video compartido por CR Hoy, el capitán de Liga Deportiva Alajuelense instó a sus compatriotas a participar activamente de las elecciones.

“Hola, ¿cómo están? Soy Celso Borges y quería dejarles un mensaje de que este febrero es importante para nosotros los costarricenses; sobre todo este primero de febrero, que tenemos la fortuna de elegir a la gente que nos representa en nuestro país“, comenzó diciendo el experimentado futbolista de 37 años.

Celso Borges habló a los costarricenses (CR Hoy).

“Yo sé que todos queremos un país mejor para todos. El hecho de poder votar significa mucho para uno como ciudadano, así que instarlos a que todo mundo vaya y demuestre su solidaridad con Costa Rica a la hora de ir a votar. Pensemos que somos afortunados de tener esta opción y que el primero de febrero gane siempre el pueblo de Costa Rica. Pura vida”, concluyó Celso.

¿Dónde votar?

Si usted todavía no sabe dónde votar el próximo 1.º de febrero en las Elecciones 2026, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) habilitó en su sitio web una herramienta para consultar el centro de votación, la junta receptora de votos (en criollo, la mesa) y el número de elector correspondiente.

En total, 3.731.788 ciudadanos costarricenses integran el padrón electoral final y definitivo y estarán habilitados para elegir presidente, vicepresidentes y diputados.