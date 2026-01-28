“Todo acordado”: José Mario Pinto se marcharía y sería dirigido por esta leyenda de Olimpia en su nuevo club

José Mario Pinto, el jugador que hizo que la Copa 40 de Olimpia llevara su nombre por su golazo en la final ante Marathón, podría abandonar el club e irse al extranjero.

“El Rey del Dribling” como le apodan, tendría “todo acordado” para ser dirigido por una leyenda de Olimpia en el fútbol de Argentina. Hablamos de Pedro Troglio.

Según adelantó el ex jugador y ahora periodista, Carlos Prono, Pinto se marcharía al Banfield.

Lo que se dice de José Mario Pinto con Banfield

“Puedo decirlo con mucha seguridad, el señor Pedro Troglio ha hablado con José Mario Pinto y todos los caminos apuntan para que sea refuerzo de Banfield”, indicó en su programa Sin Anestesia.

“Lo único que Banfield está castigado, pero todo correría y en las últimas horas se le suspendería la sanción para que se de el fichaje de Pinto”.

A Prono se le ha permitido adelantar la noticia por la amistad que tiene con el representante de Pedro Troglio.

“Todo está acordado y por la data que manejo, es muy probable que todo suceda”, sentenció con autoridad.

Pinto ya había sido buscado por Troglio para llevarlo al extranjero cuando dirigió a San Lorenzo, por lo que el interés no es nuevo y buscaría cumplir el sueño de niño que tiene José Mario.

Todo se va a definir en los próximos días, lo cierto es que Pinto está concentrado para jornada 2 que enfrentará a Olimpia frente a Olancho.

