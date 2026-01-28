“Toda la verdad”: Darwin Lom amenaza a Comunicaciones en medio del escándalo por su fichaje en The Strongest

Darwin Lom ya no es parte de Comunicaciones. Eso quedó en claro desde el momento en el que el propio jugador se despidió del club para marcharse rumbo a The Strongest en Bolivia. De hecho ya debutó en un amistoso y lo hizo con un gol y asistencia incluidos, aunque horas después el fichaje que parecía hecho, comenzó a complicarse.

El problema fue que los Cremas recurrieron a la FFG (Federación de Fútbol de Guatemala) para bloquear su pase internacional ya que, según los directivos, no se abonó todo el pago de la cláusula de rescisión por el jugador. Y esto inhabilitaría a Lom para jugar no sólo en el fútbol boliviano sino también para disputar la fase preliminar de la Copa Libertadores.

En medio de toda esta novela, el primero que habló fue el propio Lom con un sugerente mensaje en Instagram. Luego se pronunció un directivo de The Strongest y ahora fue de nuevo Darwin el que le pegó a su ex equipo en Guatemala.

Lom amenaza a Comunicaciones con contar toda la verdad

En las últimas horas, Darwin Lom volvió a utilizar su cuenta de Instagram para quejarse del accionar de la directiva crema. A través de una storie, publicó un aviso de venta de la camioneta BMW que manejaba en Guatemala pero con un potente mensaje.

El futbolista de 28 años, activo fundamental del equipo de Luis Fernando Tena, mostró una foto de su BMW X6 con la palabra “VENDO” bien grande y una aclaración explosiva: “Adentro trae el papel con toda la verdad sobre mi traspaso”.

Darwin Lom no se guardó nada contra Comunicaciones. (Instagram)

¿Qué dice The Strongest sobre el caso Lom y Comunicaciones?

Quien habló al respecto por el lado del club boliviano fue el directivo Adrián Monje. “Hemos hablado con los abogados que lo patrocinan allá. Había otra cláusula que le permitía al jugador de alguna manera buscar su salida de manera personal”, explicó.

“Cuando hablamos con el jugador, nos dijo que iba a buscar su salida de esta forma porque le interesaba venir a The Strongest, para que nosotros no intervengamos”, concluyó Monje.