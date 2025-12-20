Fuera de Tibás: la drástica postura de Saprissa con Esteban Alvarado tras los errores que coronaron a Alajuelense

Si la noche de Esteban Alvarado en la final de ida del Torneo Apertura 2025 ya había sido complicada por su innegable cuota de responsabilidad en el gol de Alejandro Bran, lo que le tocó vivir este sábado 20 de diciembre en el Alejandro Morera Soto fue directamente la peor jornada de su carrera.

El experimentado guardameta del Deportivo Saprissa volvió a quedar marcado por errores determinantes que terminaron inclinando la balanza a favor de Liga Deportiva Alajuelense.

Dos errores que decidieron la final

Alvarado pudo haber hecho mucho más en dos de los tres goles rojinegros que decretaron el 3-1 definitivo y sellaron la ansiada estrella 31 para la Liga. En el primer tiempo, Ronaldo Cisneros lo tomó mal parado con su cabezazo para abrir el marcador.

Tweet placeholder

Luego, a los 75 minutos, cuando el partido estaba 1-1 y todavía había esperanza para el Monstruo, un largo rebote suyo tras un tiro libre lejano de Alejandro Bran le dejó el balón servido a Fernando Piñar para volver a poner en ventaja a los manudos y desatar la euforia en La Catedral.

Tweet placeholder

La afición morada, que ya venía cuestionando su rendimiento reciente, terminó por explotar. En redes sociales se multiplicaron los mensajes de enojo y frustración apuntando al portero, y el “Fuera Alvarado” se convirtió rápidamente en una de las frases más repetidas por los fanáticos en X (ex Twitter), reflejando el sentir generalizado del saprissismo.

La postura de Saprissa con Esteban Alvarado

Después de esta fatídica serie final, la postura de una porción mayoritaria de la afición del Monstruo es clara y drástica: Esteban Alvarado no debe seguir siendo el arquero titular del equipo.

Tweet placeholder

Incluso, muchos consideran que no debería continuar en Tibás para el Torneo Clausura 2026, una competencia en la que la presión será máxima y donde Saprissa está obligado a reaccionar y volver a pelear con fuerza por el título.