El nuevo DT de Costa Rica: Ronald González confirma la noticia más esperada sobre el reemplazo del Piojo Herrera

Este martes, Ronald González fue presentado de manera oficial como nuevo Director de Selecciones Nacionales de la Federación Costarricense de FútboL (Fedefútbol), cargo que quedó vacante tras la salida del mexicano Ignacio Hierro.

“Asumo con mucha responsabilidad este reto, agradecerle al Comité Ejecutivo que confió en mí para este puesto. Vengo con la intención de hacer lo mejor, con la ilusión de hacer cambios en la estructura. Le pido a Dios que me dé la paciencia y la resiliencia para lograr todo. Esperamos volver al Mundial en 2030“, expresó el ex futbolista y entrenador, que arrastra una extensa trayectoria ligada a la Selección de Costa Rica.

Ronald González acelera por un nuevo DT para La Sele

La pregunta más esperada en la conferencia de prensa llegó rápido: ¿cómo será el plan para elegir al reemplazante de Miguel Herrera en el banquillo nacional? Para el alivio de los fanáticos ticos, González reconoció la importancia de la decisión y no dudó en esbozar un plan de acción.

“Efectivamente entendemos que hay una urgencia en este momento. Hay una directriz para comenzar la búsqueda del nuevo técnico de la Selección Mayor. Ya estamos trabajando en una matriz que estamos confeccionando para presentar los currículums y los perfiles al Comité Ejecutivo en los próximos días”, explicó el flamante directivo.

“Somos conscientes de que es lo que más apura ahora. Vamos a tomarnos las horas con calma y tomar la mejor decisión para poder traer al técnico idóneo para la Selección”, añadió González.

El perfil que busca Costa Rica

El ex futbolista de 55 años también detalló qué tipo de entrenador encaja en la matriz que ya está en marcha. “Buscamos un técnico flexible en sus sistemas, que dé oportunidad a los jóvenes a pesar de que la Selección es muy competitiva, que tenga una gran relación con la prensa y que sea una persona inteligente, preparada y con experiencia en selecciones”, enumeró, revelando que ya maneja varios perfiles que deberán ser evaluados por el Comité Ejecutivo.

Por último, confirmó que la nacionalidad no será un condicionante en la decisión final. “En mi propuesta al Comité van a haber técnicos nacionales y extranjeros. No se trata de nacionalidad, sino de encontrar a la persona que cumpla todos los requisitos”, sentenció.

Con ese marco, las próximas semanas serán decisivas para conocer al nuevo entrenador de Costa Rica y dar inicio a un proceso cuyo objetivo es ineludible: volver a una Copa del Mundo en 2030.