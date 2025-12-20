Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Apertura 2025

Erick Lonnis hace estallar de indignación a Saprissa con su mensaje tras perder la final ante Alajuelense: “Vamos a seguir…”

Erick Lonnis se puso en contra de toda la afición del Deportivo Saprissa con sus declaraciones tras la derrota ante Alajuelense por la final del Apertura 2025.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Erick Lonnis no se escondió tras la derrota.
© LDA / Saprissa.Erick Lonnis no se escondió tras la derrota.

Erick Lonnis no esquivó los micrófonos luego de que el Deportivo Saprissa firmara su fracaso en el Torneo Apertura 2025. El Monstruo cayó 3-1 ante Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto, resultado que le entregó a los manudos la estrella 31 y desató la furia de la afición morada, que hoy exige cambios urgentes a nivel dirigencial, deportivo y en el banquillo de Vladimir Quesada.

Mientras un mar de aficionados reclama por las cabezas de la directiva (incluyendo al propio Lonnis), del cuerpo técnico y de varios jugadores, el líder del Comité Técnico sorprendió con un mensaje que sonó incomprensiblemente “positivo” para el momento emocional del club.

Fuera de Tibás: la drástica postura de Saprissa con Esteban Alvarado tras los errores que coronaron a Alajuelense

ver también

Fuera de Tibás: la drástica postura de Saprissa con Esteban Alvarado tras los errores que coronaron a Alajuelense

Erick Lonnis puso el foco en lo positivo

Creo que competimos bien y felicitamos a LDA, ganó bien. Espectacular el escenario, felicidades porque tuvimos una final digna. Primero quiero concentrarme en lo positivo: no hubo disturbios, no hubo problemas. Ya después analizaremos lo que viene en el futuro”, afirmó Lonnis mientras la hinchada ardía en redes sociales.

Tweet placeholder

El ex guardameta mundialista continuó con el mismo tono conciliador. “Tenemos que reconocer que hemos tenido una final sin contratiempos, felicito a Óscar Ramírez, a la junta directiva, los aficionados. Ganaron bien”, insistió, rindiéndose sin excusas ante la superioridad rojinegra.

La frase que hizo estallar al saprissismo

Y fue entonces cuando Lonnis lanzó la línea que terminó de hacer estallar la indignación tibaseña: “Vamos a seguir analizando y haciendo las cosas como debe ser”, aseguró, dando a entender que la idea dirigencial no tendrá cambios radicales pese a lo rotundo del fracaso en el 2025.

Publicidad
“Saldrá de Saprissa”: se confirma otra víctima de la limpieza de Vladimir Quesada en plena final ante Alajuelense

ver también

“Saldrá de Saprissa”: se confirma otra víctima de la limpieza de Vladimir Quesada en plena final ante Alajuelense

Porque si hay algo en lo que hoy coinciden la mayoría de los morados es en que Saprissa no está “haciendo las cosas como debe ser”: arrastra problemas económicos desde hace años, acumula dos mercados de fichajes fallidos consecutivos y lleva más de un año sin títulos nacionales ni internacionales.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Lágrimas y dedicatoria a Guimaraes: todo lo que dijo Celso Borges tras la 31
Liga Deportiva Alajuelense

Lágrimas y dedicatoria a Guimaraes: todo lo que dijo Celso Borges tras la 31

Fuera de Tibás: la drástica postura de Saprissa con Esteban Alvarado
Deportivo Saprissa

Fuera de Tibás: la drástica postura de Saprissa con Esteban Alvarado

Se dijeron de todo: el tenso cruce entre Guillermo Villalobos y Fidel Escobar
Costa Rica

Se dijeron de todo: el tenso cruce entre Guillermo Villalobos y Fidel Escobar

Machillo le hace un pedido especial a los manudos
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo le hace un pedido especial a los manudos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo