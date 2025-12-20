Erick Lonnis hace estallar de indignación a Saprissa con su mensaje tras perder la final ante Alajuelense: “Vamos a seguir…”

Erick Lonnis no esquivó los micrófonos luego de que el Deportivo Saprissa firmara su fracaso en el Torneo Apertura 2025. El Monstruo cayó 3-1 ante Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto, resultado que le entregó a los manudos la estrella 31 y desató la furia de la afición morada, que hoy exige cambios urgentes a nivel dirigencial, deportivo y en el banquillo de Vladimir Quesada.

Mientras un mar de aficionados reclama por las cabezas de la directiva (incluyendo al propio Lonnis), del cuerpo técnico y de varios jugadores, el líder del Comité Técnico sorprendió con un mensaje que sonó incomprensiblemente “positivo” para el momento emocional del club.

Erick Lonnis puso el foco en lo positivo

“Creo que competimos bien y felicitamos a LDA, ganó bien. Espectacular el escenario, felicidades porque tuvimos una final digna. Primero quiero concentrarme en lo positivo: no hubo disturbios, no hubo problemas. Ya después analizaremos lo que viene en el futuro”, afirmó Lonnis mientras la hinchada ardía en redes sociales.

El ex guardameta mundialista continuó con el mismo tono conciliador. “Tenemos que reconocer que hemos tenido una final sin contratiempos, felicito a Óscar Ramírez, a la junta directiva, los aficionados. Ganaron bien”, insistió, rindiéndose sin excusas ante la superioridad rojinegra.

La frase que hizo estallar al saprissismo

Y fue entonces cuando Lonnis lanzó la línea que terminó de hacer estallar la indignación tibaseña: “Vamos a seguir analizando y haciendo las cosas como debe ser”, aseguró, dando a entender que la idea dirigencial no tendrá cambios radicales pese a lo rotundo del fracaso en el 2025.

Porque si hay algo en lo que hoy coinciden la mayoría de los morados es en que Saprissa no está “haciendo las cosas como debe ser”: arrastra problemas económicos desde hace años, acumula dos mercados de fichajes fallidos consecutivos y lleva más de un año sin títulos nacionales ni internacionales.