Costa Rica

“En conversaciones con Saprissa”: Erick Lonnis negocia el fichaje de Selección que ilusiona a los morados

Erick Lonnis sigue moviéndose en el mercado de fichajes y esta vez con una jugadora de selección nacional.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

La ilusión de la afición de Deportivo Saprissa volvió a encenderse luego de confirmarse que Erick Lonnis, como cabeza del Comité Deportivo de los morados, mantiene conversaciones para asegurar la continuidad de una futbolista con amplio recorrido internacional.

Saprissa Femenino atraviesa un momento clave fuera de la cancha, ya que su principal referente y capitana, Carolina Venegas, se mantiene entrenando por separado mientras se define su futuro contractual.

Carolina Venegas, un “fichaje” de selección para Saprissa

La delantera, dorsal número nueve y figura del equipo morado, no ha estado trabajando con el plantel luego de que finalizara su contrato con Saprissa. Aunque ha dejado claro que su intención es continuar defendiendo los colores de la institución tibaseña, pese a tener ofertas de equipos del extranjero.

Pero además, su recorrido internacional incluye una participación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2015, torneo en el que defendió los colores de la Selección de Costa Rica durante la fase de grupos, sumando experiencia en la máxima cita del fútbol femenino a nivel mundial.

La situación actual de Carolina Venegas con Saprissa

Mientras no se concrete la firma, la jugadora permanece como agente libre, una situación que explica su ausencia en los entrenamientos colectivos y que mantiene en vilo a la afición morada.

“Lo que le puedo decir es que sí estoy en conversaciones con Saprissa, pero yo estoy muy enfocada en una negociación que va más allá de Carolina como jugadora. No he decidido cuándo me voy a retirar, pero quiero tener estabilidad. Al día de hoy sigo en Saprissa, si las negociaciones continúan como van”, compartió Venegas para La Nación.

