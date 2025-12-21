Limpieza profunda en Saprissa: estas serán las primeras salidas de Tibás después del fracaso que coronó a Alajuelense

La derrota del Deportivo Saprissa por 3-1 a manos de Liga Deportiva Alajuelense en el Morera Soto desató la euforia manuda por la obtención de la ansiada estrella número 31 luego de una larga sequía, y al mismo tiempo hizo estallar la indignación de los morados tras cerrar un año calendario sin levantar un título y mostrando una imagen futbolística preocupante.

Aunque Erick Lonnis intentó quitarle dramatismo al tropiezo del Monstruo, lo cierto es que dentro de la directiva ya se preparan para tomar decisiones fuertes que apuntan a depurar la plantilla de cara a un 2026 donde la presión será más fuerte que nunca.

Así lo confirmó el periodista Jason Arce: “En Saprissa se vendrá una reestructuración deportiva profunda. Como el próximo torneo inicia en 24 días, la directiva estaba analizando algunos movimientos desde antes que finalizara el presente certamen”, publicó en sus redes sociales.

Primera víctima confirmada y otros candidatos a salir

Minutos antes de la final del campeonato nacional, el periodista Kevin Jiménez había confirmado que el futuro del delantero panameño Gustavo Herrera ya estaría definido: “Gustavo Herrera fuera de lista, el panameño saldrá del Saprissa al final del torneo. 0 minutos en los juegos de fase final para el joven delantero”. En el horizonte del canalero aparece AD San Carlos, aunque también ha sido vinculado con el Qarabag de Azerbaiyán y en las últimas horas al New York Red Bull de la MLS.

Otro nombre que el citado periodista había señalado como candidato a salir de Tibás es el argentino Nicolás Delgadillo. Al igual que Herrera, ocupa plaza de extranjero y tampoco logró consolidarse bajo el mando de Vladimir Quesada. Disputó 12 partidos y marcó un solo gol.

Ambos atacantes foráneos tienen contrato vigente, por lo que el club deberá gestionar sus salidas si finalmente avanza en esa dirección: Delgadillo firmó hasta diciembre de 2026 y Herrera hasta mediados de ese mismo año.

Nicolás Delgadillo podría salir de Saprissa (Deportivo Saprissa).

Un último caso a seguir es el de Mauricio Villalobos. Aunque su préstamo desde Municipal Santa Ana se extiende hasta junio de 2026, el extremo ha sido marginado en el último tiempo, quedando incluso fuera de las convocatorias, por lo que una rescisión de su vínculo aparece como un escenario probable.

Mauricio Villalobos trajo buenas noticias para los morados.

¿Y los más cuestionados por la afición?

Finalmente, están los futbolistas que aún tienen contrato, son tenidos en cuenta por Vladimir Quesada (quien tampoco está exento de revisión), pero quedaron en el centro de las críticas tras la caída ante Alajuelense.

El principal señalado es Esteban Alvarado, cuestionado por sus errores en la serie definitoria, pero nombres como David Guzmán, Ariel Rodríguez y Marvin Loría tampoco escapan a la furia morada.

Por ahora, no existe certeza respecto al futuro de estos jugadores. Aunque son piezas habituales dentro del plantel, el malestar generalizado de la afición y la inminente reestructuración deportiva dejan su continuidad completamente en duda.