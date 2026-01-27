“Existía otra cláusula”: The Strongest revela lo que nadie sabía de Darwin Lom y lanza una acusación contra Comunicaciones que impacta en Guatemala

La salida de Darwin Lom de Comunicaciones y su posterior fichaje por The Strongest de Bolivia se ha convertido en uno de los asuntos que más atención ha generado en los últimos días dentro del fútbol de Guatemala.

El movimiento del delantero, que puso fin a su etapa con el conjunto crema para iniciar un nuevo reto en el extranjero, ha sido ampliamente comentado por el impacto y las circunstancias que rodearon su desvinculación.

Ante este escenario, Adrián Monje, directivo de The Strongest, tomó la palabra para despejar dudas sobre la situación del delantero lanzando una acusación contra Comunicaciones.

Lo que nadie sabía de Darwin Lom y su fichaje por The Strongest

En declaraciones a Astro Multimedios, aseguró que el club boliviano tiene todo bajo control en cuanto a la habilitación del jugador y explicó que, en caso de existir una negociación formal de club a club, debía cumplirse con el pago de una cláusula de salida estipulada en el contrato.

Además, esa misma línea, el directivo explicó que el contrato del futbolista incluía una cláusula adicional que le permitía buscar su salida de forma personal, lo que facilitó una resolución directa entre el jugador y Comunicaciones.

“Si existía una solicitud de club a club entre The Strongest y Comunicaciones se tenía que pagar una cláusula de salida del jugador. También existía otra cláusula en la cual le permitía al jugador de alguna manera buscar su salida de manera personal”, afirmó Adrián Monje, directivo de The Strongest.

Darwin en su primer partido con The Strongest

Para cerrar, Monje confirmó que Darwin Lom se incorporará al conjunto aurinegro en condición de agente libre, luego de cumplir con todo lo establecido en su contrato con Comunicaciones. El directivo explicó que el propio jugador realizó el pago correspondiente para rescindir su vínculo con el club guatemalteco.