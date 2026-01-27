“Acuerdo cerrado”: Fernán Faerron confirma su futuro con el anuncio que nadie esperaba en Costa Rica

El porvenir de Fernán Faerron ha sido uno de los temas que más comentarios ha generado en el actual mercado de fichajes. Tras tomar la decisión de separarse del Club Sport Herediano al inicio del Torneo Apertura 2025, el defensor de 25 años quedó en condición de jugador libre.

Desde entonces, su situación ha estado rodeada de especulación en Costa Rica, aunque finalmente ya se ha definido cuál será el siguiente paso en su carrera profesional.

¿Cuál será el futuro de Fernán Faerron?

La agencia que representa a Fernán Faerron, No Limit & Belhasa Sports, anunció mediante un comunicado oficial que el defensor costarricense ya tiene un acuerdo cerrado con un club de Europa.

En el texto, la empresa desmintió categóricamente los rumores sobre un supuesto regreso del jugador al fútbol de la Segunda División de Costa Rica y aclaró que existe un contacto directo y constante con la institución europea.

Fernán Faerron – Campeón en Costa Rica

Asimismo, la agencia explicó que en este momento se están llevando a cabo todos los trámites legales, administrativos y reglamentarios necesarios para que Faerron pueda incorporarse a su nuevo club lo antes posible, y lamentó la difusión de especulaciones que afectan tanto la carrera del jugador como la imagen del fútbol costarricense.

Comunicado oficial

“Desde No Limit & Belhasa Sports, agencia de representación de Fernán Faerron, jugador internacional con la Selección Nacional de Costa Rica, queremos aclarar públicamente la situación actual del futbolista ante la información que se viene difundiendo en distintos medios de comunicación y redes sociales“.

“Toda la información publicada en relación con un supuesto regreso de Fernán Faerron al fútbol de Segunda División de Costa Rica es completamente FALSA. Fernán tiene un acuerdo cerrado con un club en Europa, con el cual se ha mantenido contacto directo y que ha sido visitado recientemente por el propio jugador“.

Comunicado oficial: No Limit & Belhasa Sports, agencia de representación de Fernán Faerron

“La difusión de rumores, especulaciones y desinformación con el único objetivo de generar visualizaciones, comentarios o interacción en redes perjudica gravemente la carrera profesional de Fernán Faerron, así como la imagen del fútbol costarricense en el exterior“.

“En estos momentos se están llevando a cabo todas las gestiones legales, administrativas y reglamentarias necesarias para que Fernán pueda incorporarse al club europeo en el menor tiempo posible“.

“Únicamente en el caso de que los permisos administrativos y federativos no llegaran a tiempo, y solo de manera temporal, Fernán Faerron contemplaría la posibilidad de jugar cedido en Costa Rica, siempre como una solución provisional y nunca como un cambio definitivo en la planificación de su carrera profesional“

“Debe recordarse que Fernán Faerron es jugador extracomunitario en Europa, por lo que su incorporación está sujeta al cumplimiento estricto de las obligaciones salariales y de visados impuestas por la liga correspondiente”.

Mensaje final

Para cerrar, la agencia también informó que se envió un mensaje directo tanto a la prensa como a la afición de Costa Rica, con el objetivo de transmitir un llamado a la unión, la paciencia y el respaldo al proceso de renovación que vive el fútbol nacional.

Fernán Faerron con la Selección de Costa Rica

En el comunicado se destacó la importancia de apoyar a los jugadores y a la Selección Nacional, recordando que los ciclos de cambio son naturales y que solo con un enfoque constructivo y de apoyo se podrá seguir fortaleciendo el crecimiento del fútbol costarricense y llevarlo al nivel que merece.