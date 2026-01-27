Giro inesperado con Rodrigo de Olivera: la postura del abogado del jugador y la noticia que pone en vilo a todo Motagua

Rodrigo de Olivera sigue a la expectativa de resolver su situación con el Olancho FC y tener nuevo destino en Liga Nacional de Honduras, pese al pago de su cláusula de rescisión de contrato de mil 500 dólares.

El delantero uruguayo de 31 años sigue a la expectativa de su futuro. Su abogado Jorge Reyes contó en exclusiva Fútbol Centroamérica que está trabajando en la liberación del jugador, pero desconoce si este fichará para Motagua.

ver también Bengunché a Alajuelense: Carlos Vela respondió sobre las negociaciones por el delantero que buscó Saprissa

Reyes también comentó que la intención de Potros es que el futbolista charrúa no pueda jugar en Honduras, pero como apoderado legal trabaja para su liberación y así él decida su futuro inmediato.

Por otro lado, contó que en los próximos días el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol (TNAF) tendrá que pronunciarse debido a que las inscripciones de Liga Nacional culminan el sábado 31 de enero.

La entrevista con el abogado de Rodrigo

¿Cómo se encuentra el caso de Rodrigo de Olivera?

Nosotros estamos alegando, que le están prohibiendo al derecho del trabajo y que es un derecho constitucional. Potros se enmarcó en el reglamento de Honduras para hacer el contrato civil, mercantil o laboral, entonces por lo tanto a él no se le puede coartar el derecho al trabajo.

¿Cuál es la intención de Los Potros?

Nosotros presentamos nuestros medios de prueba, ellos literalmente no llevaron una prueba contundente. Ellos quieren que no pueda jugar en Honduras, literalmente en un equipo de la Liga Nacional. Ese es el caso en concreto.

Publicidad

Publicidad

Fue buscado por clubes del exterior

¿Estará listo para la primera jornada de Motagua?

Esperemos que sí, solicitamos al tribunal que le diera un poquito de celeridad en virtud de que el jugador no se puede quedar en sin trabajar. Él no ha tenido ofertas de otros equipos. Desconozco si va a jugar con Motagua. Solo sé que yo lo voy a liberar para que él sea libre de escoger donde él quiera jugar.

ver también Olimpia lo pudo fichar, pero Eduardo Espinel decidió rechazarlo y ahora tiene nuevo club Honduras

¿Tiene contrato con Motagua?

No sé si tiene un precontrato con Motagua, pero probablemente sí, hay muchas posibilidades de que vaya a Motagua. El TNAF se tiene que pronunciar antes del sábado porque el sábado cierran inscripciones en la Liga Nacional.

Publicidad

¿Fue buscado en el extranjero?

Él fue buscado por otros equipos de la Liga Nacional, pero su intención es quedarse en Honduras.