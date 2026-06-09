En medio del mercado de fichajes, el Monstruo recibió dos malas noticias: una condena de la FIFA y la caída de su segundo refuerzo.

Mientras los ojos del planeta fútbol ya apuntan al Mundial 2026, en Costa Rica los movimientos y las novedades del fútbol local no paran. Y el Deportivo Saprissa, como siempre, está se lleva los flashes.

Este lunes hubo dos noticias fuertes en el mundo morado: por un lado, un fallo de la FIFA que lo condenó a un pago millonario, y por el otro, la caída de un fichaje que Erick Lonnis esperaba cerrar cuando antes…

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FIFA condenó a Saprissa por un despido sin causa

El Deportivo Saprissa fue demandado y condenado por la FIFA tras despedir injustificadamente a Jack Grollier Galindo, quien trabajó como asistente técnico de Paulo Wanchope entre julio y agosto de 2025. El club finalizó el contrato de manera unilateral tras apenas un mes de labores, incumpliendo una cláusula que exigía notificar la desvinculación con una semana de anticipación.

Aunque inicialmente la directiva morada rechazó la demanda argumentando que Galindo no debía ser evaluado bajo la normativa de los entrenadores, la FIFA falló a favor del venezolano. Como consecuencia de este veredicto, en abril del presente año, la institución tibaseña se vio obligada a abonar ₡3.966.666 más un 5% de interés.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El recorrido de Jack Galindo y su demanda millonaria

Jack Grollier Galindo es un entrenador y preparador físico venezolano de 47 años con una trayectoria sumamente variada. Antes de llegar a Costa Rica, trabajó en clubes y selecciones de países como Venezuela, Estados Unidos, Perú, Nicaragua y Honduras. En el fútbol tico, sumó experiencia en equipos como Guanacasteca y Turrialba antes de recibir la gran oportunidad de unirse al Saprissa como asistente de Wanchope en 2025.

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Sin embargo, su paso por el “Monstruo” fue efímero, ya que la directiva rescindió su contrato apenas 32 días después de su llegada. Esta abrupta salida motivó a Galindo a elevar un reclamo ante la Cámara del Estatuto del Jugador de la FIFA. El ente le dio la razón, obligando a la dirigencia de Roberto Artavia a cancelar casi 4 millones de colones de indemnización para evitar ser sancionados con la prohibición de inscribir jugadores en los siguientes mercados de fichajes.

La FIFA falló a favor de Galindo, obligando a Saprissa a pagarle más de ₡4 millones.

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Saprissa no pudo concretar el fichaje de Keyshawn Arboine

A pesar del gran interés por parte de Erick Lonnis y la gerencia deportiva del Saprissa, el extremo costarricense Keyshawn Arboine no llegará al equipo de Tibás. El jugador, que se desempeña en el fútbol guatemalteco, decidió rechazar los acercamientos del conjunto morado para renovar su contrato por un año más con el club Guastatoya, equipo con el que acaba de salvarse del descenso en la última jornada del Clausura.

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Con esta negativa, Saprissa sigue con Andrey Soto como su única incorporación confirmada para el inicio de la nueva temporada. Mientras la directiva busca otras opciones en el mercado, el equipo se ha enfocado en las renovaciones de contrato y en la salida de jugadores que no entran en los planes, anunciando las bajas definitivas de Marvin Loría, Deyver Vega, Ricardo Blanco y Minor Álvarez.

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Arboine no jugará en Saprissa.

En síntesis

₡3.966.666 pagó Saprissa tras el despido injustificado de Jack Grollier Galindo.

tras el despido injustificado de Jack Grollier Galindo. Keyshawn Arboine rechazó al Saprissa para renovar por un año con Guastatoya.

al Saprissa para renovar por un año con Guastatoya. Andrey Soto es el único fichaje confirmado del Saprissa tras cuatro bajas.

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