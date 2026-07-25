Este sábado en Puente Piedra el equipo de Ismael Rescalvo debuta en el campeonato en busca de dar el primer paso hacia su título 32.

Sporting FC y Liga Deportiva Alajuelense debutan en el Torneo Apertura 2026 en un partido que enfrentará a dos equipos renovados y con la obligación de mejorar lo realizado durante el último semestre.

Publicidad

Los albinegros apostaron por varios fichajes para intentar clasificarse por primera vez a las semifinales, mientras que los manudos comenzarán su búsqueda de la estrella 32 después de perder el primer título de la temporada ante Herediano.

ver también Alajuelense HOY, 24 de julio: Santiago van der Putten, Kenyel Michel, Juanpi Añor, Ismael Rescalvo ya tiene sucesor y refuerzos confirmados

¿Cuándo juega Sporting FC vs. Alajuelense?

El partido entre Sporting FC y Alajuelense se disputará este sábado 25 de julio de 2026, a partir de las 8:00 p. m. de Costa Rica.

El encuentro correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026 tendrá lugar en el estadio Puente Piedra, ubicado en Grecia, donde Sporting ejercerá como local.

¿Dónde ver EN VIVO Sporting FC vs. Alajuelense?

El debut de Sporting y Alajuelense podrá verse EN VIVO por FOX en Costa Rica. Esta señal reemplazó a Tigo Sports como uno de los canales encargados de transmitir el campeonato nacional.

Publicidad

También estará disponible la opción de seguir el encuentro mediante TD MAX, plataforma de streaming que ofrece partidos de la Primera División con una suscripción activa. La disponibilidad fuera del territorio costarricense puede variar por restricciones de transmisión.

ver también Entre Wilmer López, Marcelo Sarvas y Alejandro Alpízar: Pablo Gabas eligió al mejor futbolista con el que jugó en Alajuelense

¿Cómo llega Sporting FC al debut en el Apertura 2026?

Sporting terminó el Clausura 2026 en la sexta posición, tanto en la clasificación del torneo como en la tabla acumulada. Para intentar dar el salto definitivo hacia las semifinales, la directiva mantuvo a Andrés Carevic y realizó una importante renovación del plantel.

Publicidad

Entre las incorporaciones se encuentran Daniel Colindres, Ignacio Gómez, Renzo Carballo, Kendall Porras, Eduardo Pastrana, José Mario Pinto y Gabriel Leiva. Además, continuaron futbolistas como Anderson Barboza, Carlos Pineda, Fabio Coronado, Kevin Espinoza y Yostin Salinas.

Una de las bajas más sensibles fue precisamente la de Luis Díaz, quien dejó Sporting para convertirse en refuerzo de Alajuelense. Sin embargo, el extremo sufrió una grave lesión de tobillo durante la pretemporada y no podrá enfrentar a su antiguo equipo.

Publicidad

¿Cómo llega Alajuelense al partido contra Sporting FC?

Alajuelense ya disputó su primer encuentro oficial de la temporada, pero el resultado no fue el esperado. El equipo dirigido por Ismael Rescalvo perdió 1-0 contra Herediano en la Supercopa de Costa Rica por un gol de tiro libre de Elías Aguilar a los 82 minutos.

Este partido marcará, por lo tanto, el estreno de Rescalvo en el campeonato nacional. El entrenador español reemplazó a Óscar Ramírez y recibió un plantel renovado con las llegadas de Juan Pablo Añor, Roan Wilson, Yeison Molina y Luis Díaz, además de los regresos de Farbod Samadian, John Paul Ruiz y Daniel Chacón.

Publicidad

Juanpi Añor es el nuevo 10 de Alajuelense.

La principal ausencia confirmada es la de Luis Díaz, quien debió ser operado por una ruptura de ligamentos en el tobillo. Juanpi Añor, Roan Wilson y Fernando Piñar tampoco jugaron la Supercopa.

Publicidad

Después de este debut, la Liga deberá concentrarse rápidamente en la Copa Centroamericana, donde recibirá a Xelajú durante la semana siguiente.

Últimos partidos entre Sporting FC y Alajuelense

Alajuelense ganó cuatro de sus últimas cinco visitas a Sporting por el campeonato costarricense. Sin embargo, los albinegros demostraron en el Clausura 2026 que también pueden complicar al conjunto rojinegro al vencerlo en el estadio Alejandro Morera Soto.

Publicidad

11 de abril de 2026: Sporting FC 0-2 Alajuelense.

15 de febrero de 2026: Alajuelense 1-2 Sporting FC.

23 de noviembre de 2025: Alajuelense 2-0 Sporting FC.

27 de julio de 2025: Sporting FC 1-2 Alajuelense.

16 de abril de 2025: Alajuelense 0-0 Sporting FC.

En síntesis

Partido: Sporting FC vs. Alajuelense.

Sporting FC vs. Alajuelense. Competencia: Jornada 1 del Apertura 2026.

Jornada 1 del Apertura 2026. Fecha: Sábado 25 de julio de 2026.

Sábado 25 de julio de 2026. Hora: 8:00 p. m. de Costa Rica.

8:00 p. m. de Costa Rica. Estadio: Puente Piedra, Grecia.

Puente Piedra, Grecia. Canal de TV: FOX.

FOX. Streaming: TD MAX.