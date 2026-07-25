En Alajuelense nunca lo vivió: la sorpresiva medida que tomó Inter San Carlos con Joel Campbell

Joel Campbell hizo su debut en el equipo sancarleño con una medida inesperada después de su llegada días atrás.

Este sábado, Joel Campbell tuvo su primer partido con la camiseta del Inter San Carlos y también fue el debut del equipo en la Primera División de Costa Rica. En su estreno en este Apertura 2026, el mediocampista ofensivo se llevó todas las miradas.

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En el juego contra Cartaginés, el inter San Carlos que comanda Douglas Sequeira tomó una medida inesperada con el experimentado jugador. Campbell fue elegido para portar la cinta de capitán y ser el líder de la plantilla en esta temporada.

Durante su etapa en Alajuelense, Joel Campbell nunca fue elegido como capitán del plantel. Le tocó serlo en dos partidos en los que la Liga utilizó un equipo alternativo en el Torneo de Copa.

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Esta decisión de Douglas Sequeira, de tener como capitán a un futbolista con pasado en el Arsenal de Inglaterra y que fue relevante en la Selección de Costa Rica, significa una gran muestra de confianza hacia el propio Campbell, quien busca recuperar el gran nivel que supo demostrar.

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Además de llevar la cinta, Joel Campbell también tiene el número 10 en su espalda. Inter San Carlos quiere sacarle el máximo provecho al futbolista en esta primera temporada en la máxima categoría del fútbol tico.

El primer gol de la historia de Inter San Carlos en la Primera División

En su primera partido en el Apertura 2026 en el Fello Meza, Inter San Carlos marcó el primer gol de su historia en la Primera División. Fue gol en contra del portero Kevin Briceño, después de un centro de Randy Vega desde la banda derecha.

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