Abraham Madriz se aleja de Saprissa: la cifra que puede sellar la salida del portero de 22 años

Abraham Madriz ya despertó interés fuera de Costa Rica y la MLS aparece como uno de sus posibles destinos. ¿Cuánto recibiría Saprissa por su eventual traspaso?

Deportivo Saprissa tiene un diamante en bruto bajo los tres palos. Con tan solo 22 años, Abraham Madriz se adueñó de la titularidad después del retiro de Esteban Alvarado y aprovechó la continuidad para consolidarse como una de las principales promesas del fútbol costarricense.

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La seguridad que mostró el tico-canadiense durante su primer campeonato como dueño del arco morado le permitió ser reconocido como el mejor Sub-21 del Clausura 2026 en los premios entregados por la Unafut.

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Abraham Madriz tiene opciones en el extranjero

Con 1,91 metros de estatura, buenos reflejos y un amplio margen de crecimiento, Madriz reúne condiciones que llaman la atención fuera de Costa Rica. Erick Lonnis, actual gerente deportivo de Saprissa, confirmó que existen equipos interesados en los servicios del guardameta.

Abraham Madriz fue reconocido en la gala de la Unafut (Instagram).

El medio partidario La Voz Saprissista incluso adelantó que su futuro podría encontrarse en Estados Unidos, en un movimiento que llegaría antes del cierre del semestre: “Tiene opciones de irse en noviembre a la MLS”, publicaron.

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¿Cuánto vale Abraham Madriz?

Para calcular cuánto podría recibir Saprissa por un eventual traspaso hay que tener en cuenta la corta edad del arquero, su condición de titular y el potencial que todavía puede desarrollar a futuro.

El portal especializado Transfermarkt le asigna actualmente una cotización de 150 mil euros, pero la cifra parece quedarse corta frente al lugar que ya ocupa en el conjunto morado y al interés que comienza a despertar en el extranjero.

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Madriz vale mucho más que 150 mil euros (Instagram).

Una referencia distinta aparece en la herramienta de valoración del CIES Football Observatory, organismo perteneciente al prestigioso Centro Internacional de Estudios del Deporte. Según su estimación, el precio justo por la transferencia de Abraham Madriz se encontraría entre los 560 mil y los 650 mil euros.

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Ese rango resulta más acorde con su edad y el rendimiento que viene mostrando desde que asumió la titularidad. También sería una cifra relevante para las maltratadas finanzas de Saprissa, que ahora busca fortalecer sus ingresos mediante el desarrollo y la posterior venta de futbolistas jóvenes.