El problema legal que dejó a Carlos Argueta sin entrenar y en el aire: “Esta semana sabré”

Carlos Argueta todo listo para unirse a su nuevo club, pero no lo han presentado y esto es lo que pasa con el lateral.

El defensa hondureño Carlos Argueta todavía no sabe en qué equipo jugará el próximo torneo de la Liga Nacional. Aunque todo apunta a que su destino es el Marathón, un problema con su contrato en Olancho FC ha detenido por completo la confirmación de su fichaje.

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Tras quedar fuera de los planes del Motagua, el lateral derecho llegó a los Potros de Olancho FC para el Torneo Clausura. En ese club logró recuperar su mejor versión al disputar 21 partidos y convertirse en uno de los futbolistas más constantes del torneo.

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Su destacado rendimiento llamó de inmediato la atención de varios equipos grandes del país, entre ellos Olimpia, Real España y Marathón.

El conjunto verdolaga fue el que avanzó más rápido para concretar su contratación de cara a la nueva temporada. Sin embargo, un tema legal pendiente con la directiva de Olancho FC ha impedido que la negociación llegue a su fin y que el club sampedrano pueda hacer el anuncio de forma oficial.

Esta falta de acuerdo se nota claramente en el día a día del jugador. Actualmente, Argueta vive una situación de espera, ya que no se le ha visto entrenando en las instalaciones de Olancho FC, pero tampoco ha tenido minutos en los partidos amistosos de pretemporada que ha disputado el Marathón.

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En declaraciones exclusivas para el Diario Deportivo El ONCE HN, el propio futbolista reconoció que aún desconoce cuál será su destino inmediato: ‘Todavía no sé, eso se está definiendo. En esta semana sabré si sigo allá (Olancho) o juego con el verde”.

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Aseguró que en el transcurso de esta misma semana sabrá finalmente si continuará en el equipo olanchano o si vestirá los colores del cuadro verdolaga.

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En resumen