Dónde ver La Velada del Año 6 EN VIVO en Centroamérica: hora, streaming y cartelera completa de los 10 combates

Ya quedó todo listo para La Velada del Año y aquí te dejamos una guía completa para que no te la pierdas en Centroamérica.

La Velada del Año 6 se celebra este sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El evento organizado por Ibai Llanos tendrá la cartelera más extensa de su historia, con diez combates protagonizados por streamers, influencers, periodistas, músicos y creadores de contenido de España y Latinoamérica.

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El espectáculo podrá verse gratis y EN VIVO desde Centroamérica a través de las plataformas oficiales de Ibai. Entre las peleas más esperadas aparecen IlloJuan vs. TheGrefg, Plex vs. Fernanfloo, Samy Rivers vs. RoRo y el cruce entre los periodistas deportivos Edu Aguirre y Gastón Edul.

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¿A qué hora empieza La Velada del Año 6 en Centroamérica?

La transmisión de La Velada del Año VI comenzará a las 19:00 horas de España. Estos son los horarios para seguir el evento desde los países de Centroamérica:

Costa Rica , El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 a. m.

, 11:00 a. m. Panamá: 12:00 p. m.

El horario corresponde al inicio general de la transmisión, que incluirá la presentación del evento, los combates y las actuaciones musicales. No hay una hora exacta para cada pelea, ya que el cronograma dependerá de la duración de los enfrentamientos anteriores.

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La función podría extenderse durante aproximadamente ocho horas, teniendo en cuenta que habrá diez peleas y cinco espectáculos musicales.

¿Dónde ver La Velada del Año 6 EN VIVO por TV y streaming?

La Velada del Año 6 podrá verse gratis en toda Centroamérica mediante las cuentas y canales oficiales de Ibai Llanos en las siguientes plataformas:

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Twitch: twitch.tv/ibai.

twitch.tv/ibai. YouTube: Ibai Llanos.

Ibai Llanos. TikTok: @ibaillanos

La sexta edición marcará además el estreno de una transmisión oficial multiplataforma, después de que las anteriores se emitieran principalmente por Twitch.

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Cartelera completa de La Velada del Año 6: los 10 combates

La sexta edición contará con 20 participantes distribuidos en diez peleas, cinco femeninas y cinco masculinas. Estos son todos los enfrentamientos confirmados:

Fabiana Sevillano vs. La Parce Clersss vs. Natalia MX Edu Aguirre vs. Gastón Edul Marta Díaz vs. Tatiana Kaer Viruzz vs. Gero Arias Alondrissa vs. Angie Velasco Lit Killah vs. Kidd Keo Samy Rivers vs. RoRo Plex vs. Fernanfloo IlloJuan vs. TheGrefg

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La pelea estelar estará protagonizada por IlloJuan y TheGrefg, mientras que Plex y Fernanfloo encabezarán otro de los enfrentamientos que más expectativa despertaron desde la presentación de la cartelera.

Fernanfloo representa a Centroamérica en La Velada del Año 6

La representación centroamericana estará a cargo del salvadoreño Fernanfloo, uno de los creadores de contenido más reconocidos de la región y una de las grandes figuras históricas de YouTube en español.

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Fernanfloo se enfrentará al español Plex, quien regresará al ring después de haber participado anteriormente en La Velada del Año. El duelo entre ambos será uno de los principales atractivos para el público de El Salvador y el resto de Centroamérica.

¿Qué artistas cantarán en La Velada del Año 6?

Los diez combates estarán intercalados con cinco presentaciones musicales. Los artistas confirmados para actuar en el Estadio La Cartuja son:

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