Agustín Auzmendi no se guardó nada: el recado a José Francisco Molina que confirma su deseo de jugar con Honduras

Agustín Auzmendi confirmó que los trámites para ser hondureño ya están en marcha y le dejó un recado a José Francisco Molina.

El delantero argentino Agustín Auzmendi volvió a ser noticia en el fútbol internacional, esta vez al hablar sobre su deseo de vestir la camiseta de la Selección de Honduras.

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Al terminar el partido entre su equipo y Racing en la liga argentina, el exjugador de Olancho FC y Motagua conversó con el periodista Matías Mansilla. Durante la charla, el atacante confirmó que ya inició los trámites legales para ser elegible con la escuadra catracha.

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Auzmendi explicó que su vínculo con el país es muy fuerte debido a su familia: “Mi mujer es hondureña y mi hija va a tener la doble nacionalidad. Por eso estamos haciendo los papeles. Obviamente, después dependerá de la decisión del entrenador si me convoca o no”, comentó el goleador, dejando una claro mensaje a José Francisco Molina de cara al futuro.

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A la espera del trámite y el llamado técnico

Las palabras del jugador confirman que el proceso administrativo ya está en marcha. Sin embargo, para que el delantero pueda jugar oficialmente con la Bicolor, primero deberá cumplir con todos los requisitos de residencia y nacionalización que exige la FIFA.

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Una vez que los documentos estén listos y aprobados, la última palabra la tendrá el director técnico de la Selección de Honduras, quien decidirá si llama o no al atacante argentino para defender la camiseta nacional.

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En resumen

Agustín Auzmendi confirmó que ya inició los trámites de nacionalización para poder ser elegible con la Selección de Honduras.

El delantero argentino tomó la decisión porque su esposa es hondureña y su hija tendrá la doble nacionalidad.

Una vez completado el proceso legal ante la FIFA, su convocatoria dependerá únicamente del director técnico de la Selección Catracha.