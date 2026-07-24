Saprissa 0-0 Pérez Zeledón EN VIVO: Entretiempo en Tibás – Minuto a minuto del partido por la Jornada 1 del Apertura 2026

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Deportivo Saprissa vs. Municipal Pérez Zeledón! La Cueva recibe esta noche uno de los partidos destacados de la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026, con los Morados iniciando su camino en el campeonato frente a unos Guerreros del Sur que buscarán dar el primer golpe de la temporada. La pelota comenzará a rodar a las 8:00 p. m., hora de Costa Rica.
Saprissa llega a su estreno con la obligación de cambiar rápidamente el ánimo después de perder dos definiciones consecutivas ante Herediano: primero la final del Clausura 2026 y luego la Recopa. Hernán Medford continúa al frente del equipo y afronta una semana exigente, ya que el próximo miércoles deberá visitar al UMECIT de Panamá por la Copa Centroamericana.
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El Monstruo no podrá contar con su capitán, Mariano Torres, quien recibió dos partidos de suspensión por la expulsión sufrida en la Recopa. Tampoco estará disponible Shawn Johnson por motivos médicos, aunque Medford sí tendrá entre sus alternativas a incorporaciones como Andrey Soto y Keyshwen Arboine.
Del otro lado aparece un Pérez Zeledón conducido por Robert Arias y reforzado con la experiencia de Marvin Angulo, quien volverá a encontrarse con el club en el que vivió una de las etapas más importantes de su carrera. Desde ahora, seguimos las alineaciones, las novedades y todas las incidencias del partido en vivo.