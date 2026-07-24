Saprissa 0-0 Pérez Zeledón EN VIVO: Entretiempo en Tibás – Minuto a minuto del partido por la Jornada 1 del Apertura 2026

Saprissa y Pérez Zeledón se enfrentan esta noche en La Cueva por la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 . El partido comenzará a las 8:00 p. m. , hora de Costa Rica, y desde aquí seguiremos las alineaciones, la previa y todas las incidencias en vivo.

El Monstruo debuta con la obligación de recuperarse después de perder ante Herediano la final del Clausura 2026 y la Recopa . Hernán Medford inicia una nueva campaña con un plantel renovado y la presión de hacerse fuerte desde el primer partido en La Cueva.

Los Guerreros del Sur comienzan el torneo bajo la conducción de Robert Arias y con varias incorporaciones para reforzar su plantel. El equipo buscará repetir la buena actuación del último duelo entre ambos, que terminó igualado 3-3.

Saprissa sumó a Andrey Soto, Keyshwen Arboine, Sebastián Padilla y Shawn Johnson (que aún no está disponible) para afrontar el Apertura 2026. Además, recuperó a Douglas Sequeira y Samir Taylor tras sus respectivos préstamos.

Los Guerreros del Sur fueron uno de los equipos más activos del mercado, con diez incorporaciones. Entre ellas sobresalen Marvin Angulo, José Alvarado, Kenneth González, Wílber Rentería y Danilo Pimpinati.

El DT morado no podrá contar esta noche con Mariano Torres y Gerald Taylor , quienes deben cumplir sanciones, ni con el refuerzo Shawn Johnson , apartado de la competencia por recomendación médica.

A casi un año de su rotura de ligamentos, Newton Williams está listo para volver a sumar minutos con el uniforme de Saprissa.

La Municipalidad de Tibás realizó cambios viales importantes en el cantón que podrían afectar la llegada de los aficionados al Ricardo Saprissa .

Pérez Zeledón no vence a Saprissa desde el 1-0 del 19 de enero de 2024 . Después de aquel encuentro se disputaron nueve partidos, con seis victorias moradas y tres empates .

La Comisión de Arbitraje designó a Cristopher Ramírez como árbitro central para el debut entre Saprissa y Pérez Zeledón por la primera jornada del Torneo Apertura 2026.

El lateral izquierdo del Monstruo atendió a los medios de comunicación dentro del estadio: "Gracias a Dios el grupo está bien preparado, hicimos una buena pretemporada. Hay que empezar ganando el día de hoy, a sacar los tres puntos".

"Una temporada más, ya son bastantes. Muy contento y agradecido con todas las personas que pudieron hacer esto realidad. Robert (Arias) se encargó de hacer un buen equipo. Hemos trabajado bastante en la pretemporada", comentó el histórico ex Saprissa antes de debutar con Pérez Zeledón.

Estos son los once morados que saltaran al césped de La Cueva bajo el mando de Hernán Medford:

Marvin Angulo es titular en el esquema de Robert Arias para buscar dar el golpe ante Saprissa.

El ex Alajuelense tendrá su debut en Pérez Zeledón nada menos que ante el archirrival del club de sus amores.

El ex Municipal Liberia no está disponible para el debut de Saprissa porque se encuentra concentrado con la Selección Preolímpica de Costa Rica, que se prepara para disputar los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Después de sorprender gratamente al cuerpo técnico de Hernán Medford en la pretemporada, el ágil mediocampista de 18 años irá de arranque ante los sureños.

En la antesala del partido, Erick Lonnis confirmó para el programa Teléfono Rojo que Fidel Escobar tiene opciones de continuar su carrera en la MLS tras su actuación con Panamá en el Mundial 2026.

"Es un uniforme que va a ser histórico para nostros, por la forma en la que fue diseñado y lo que va a representar" , declaró el presidente, añadiendo que la idea es que la nueva piel morada pueda estrenarse a mediados de agosto. "Veremos si nos dan los plazos".

Magra convocatoria para ver al equipo más ganador de Costa Rica en su debut en el Apertura. A 10 minutos del pitazo inicial, el Ricardo Saprissa no alcanza ni el 40% de sus asientos ocupados.

Ya rueda el balón en el estadio Ricardo Saprissa. El Monstruo recibe a Pérez Zeledón en el duelo que pone en marcha su camino en el Torneo Apertura 2026.

Orlando Sinclair lo intentó de cabeza y Segura volvió a responder . Saprissa acorrala a su rival en los primeros minutos.

Tercera intervención de Segura en los primeros minutos, este vez ante Gerson Torres. El arquero ya se perfila como una de las fiiguras del partido.

El mediocampista ofensivo de 23 años participa en casi todas las jugadas ofensivas del cuadro tibaseño, aportando creatividad y criterio en la creación.

En 10 minutos de juego, Saprissa registra el 72% de la posesión del balón y ya ha ensayado 4 remates.

Marvin Angulo lanzó un envío peligroso al área y Pablo Arboine se encargó de enviar la pelota al tiro de esquina.

El Monstruo sigue intentando imponer las condiciones del juego, pero las oportunidades de gol no aparecen con la misma facilidad que en los primeros minutos. Aun así, el dominio sigue siendo totalmente morado.

Gran centro de Andrey Soto para Gerson Torres , que apareció detrás de los centrales sureños con un cabezazo que volvió a exigir a Bryan Segura. Atajada de fútbol sala.

Un fuera de juego clarísimo ahoga el grito de gol de la visita, que llegaba por medio de Barlon Sequeira.

Un error en la salida tibaseña dejó a José Alvarado cara a cara con el gol, pero un cruce providencial de Samir Taylor evitó el festejo del ex Alajuelense.

El 0-0 no va a sostenerse mucho tiempo más. Volvió a aparecer el extremo morado en situación de peligro, pero su disparo salió lejos de los tres palos generaleños.

Empieza a caer el agua sobre la gramilla de La Cueva, donde el termómetro marca 20 grados celsius.

Con sus 1,96 metros, Kendall Waston se impuso de cabeza en un tiro de esquina , pero Saprissa volvió a toparse con la muralla del portero de Pérez Zeledón.

El partido se sume en una meseta tras los intentos morados que culminaron entre los guantes de Bryan Segura.

José Alvarado ve la amonestación por una infracción en campo propio. Jefferson Brenes se hizo cargo del tiro libre, pero su centro no generó peligro.

El control absoluto del juego sigue siendo del Monstruo y Pérez Zeledón continúa replegado. El equipo de Robert Arias no parece tener mucho más para ofrecer en San Juan de Tibás.

El portentoso zaguero tomó la lanza y volvió a aparecer en el área rival , aunque no pudo conectar con la cabeza.

Luis Paradela buscó el área y nadie llegó a finalizar: Gerson Torres y Jefferson Brenes se quedaron a centímetros de poner el 1-0.

Si Saprissa no está ganando este partido es por la actuación de Bryan Segura. Sin lugar a dudas, el arquero de Pérez Zeledón ha sido el punto más alto de los primeros 45 minutos en La Cueva.

Saprissa debuta en el Apertura 2026 frente a Pérez Zeledón en La Cueva, desde las 8:00 p. m. de Costa Rica, con la obligación de empezar con el pie derecho ante su gente.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Deportivo Saprissa vs. Municipal Pérez Zeledón! La Cueva recibe esta noche uno de los partidos destacados de la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026, con los Morados iniciando su camino en el campeonato frente a unos Guerreros del Sur que buscarán dar el primer golpe de la temporada. La pelota comenzará a rodar a las 8:00 p. m., hora de Costa Rica.

Saprissa llega a su estreno con la obligación de cambiar rápidamente el ánimo después de perder dos definiciones consecutivas ante Herediano: primero la final del Clausura 2026 y luego la Recopa. Hernán Medford continúa al frente del equipo y afronta una semana exigente, ya que el próximo miércoles deberá visitar al UMECIT de Panamá por la Copa Centroamericana.

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El Monstruo no podrá contar con su capitán, Mariano Torres, quien recibió dos partidos de suspensión por la expulsión sufrida en la Recopa. Tampoco estará disponible Shawn Johnson por motivos médicos, aunque Medford sí tendrá entre sus alternativas a incorporaciones como Andrey Soto y Keyshwen Arboine.

Del otro lado aparece un Pérez Zeledón conducido por Robert Arias y reforzado con la experiencia de Marvin Angulo, quien volverá a encontrarse con el club en el que vivió una de las etapas más importantes de su carrera. Desde ahora, seguimos las alineaciones, las novedades y todas las incidencias del partido en vivo.