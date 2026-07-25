Roberto Artavia no lo esconde: Mariano Torres, Kendall Waston, David Guzmán y Ariel Rodríguez reciben la sentencia que complica su futuro en Saprissa

El presidente de Saprissa volvió a insistir con el recambio generacional y el protagonismo de la cantera después del 5-1 ante Pérez Zeledón.

Desde su llegada a la presidencia del Deportivo Saprissa, Roberto Artavia dejó claros los objetivos que marcarían el rumbo de su gestión. El desafío más urgente era comenzar con el saneamiento de unas finanzas que quedaron debilitadas tras la salida de Juan Carlos Rojas, situación que obligó al club a revisar gastos.

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Al mismo tiempo, la nueva dirigencia se propuso devolverle competitividad al equipo en el campeonato nacional y en la Copa Centroamericana. La misión no es sencilla, especialmente contando con un presupuesto limitado que impide realizar una renovación profunda mediante grandes inversiones en el mercado.

ver también ¿Quién es y cómo juega Fabricio Urbina, el juvenil de Saprissa que debutó con gol ante Pérez Zeledón?

La alternativa elegida fue mirar hacia el Centro Deportivo Roberto “Beto” Fernández. Artavia decidió darle prioridad a los jóvenes formados en la institución y acelerar su integración al primer equipo, una política que empuja a la plantilla dirigida por Hernán Medford hacia un recambio generacional prácticamente inevitable.

Los referentes en la mira

En la actualidad quedan cinco futbolistas del plantel morado que superan los 35 años. Todos son referentes de una etapa importante para Saprissa: el capitán Mariano Torres, de 39 años; Kendall Waston, de 38; Óscar Duarte, de 37 y actualmente lesionado; Ariel Rodríguez, de 36, y David Guzmán, también de 36.

La intención de reducir el promedio de edad está instalada dentro del club, por lo que la situación contractual de estos futbolistas se convertirá en un tema de debate a medida que se acerque el cierre del año.

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El capitán y emblema de los morados tiene 39 años (Saprissa).

La goleada 5-1 frente a Pérez Zeledón, por la primera jornada del Apertura 2026, ofreció una muestra del camino elegido por Artavia. Los juveniles Abraham Madriz, Samir Taylor, Mathías Elizondo y Fabricio Urbina tuvieron participación en el encuentro, mientras que este último coronó su debut en Primera División con un gol.

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“Avanzar en el reemplazo generacional”: el mensaje de Roberto Artavia

Después del triunfo en La Cueva, el presidente morado reapareció en sus redes sociales para destacar la presencia de los jóvenes, además de volver a remarcar que el reemplazo generacional será uno de los ejes de su administración.

“Buenos días Morados,

Empezamos el torneo y afortunadamente lo hicimos con una contundente victoria, con Luis Javier haciendo golazos y dando asistencias, Orlando cumpliendo con su trabajo, y felices con el regreso de Newton y el debut de Fabricio, ambos con gol.

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En las siguientes semanas jugaremos 9 partidos entre torneo local y Copa Centroamericana, que serán determinantes para nuestras aspiraciones. Dada la alta intensidad de ambas competencias, seguramente veremos diferentes alineaciones y planteamientos tácticos a lo largo de las jornadas, por lo que es importante que diferentes figuras del plantel vayan tomando ritmo, teniendo minutos y, mejor aún, participación en goles.

Anoche tuvimos, con Abraham, Samir, Mathías y Fabricio, cuatro jóvenes de gran proyección con excelente participación en el juego; vimos las primeras pinceladas de lo que aportarán los recién llegados a nuestro equipo y poco a poco le llegará su momento a los que esperan desde el banquillo o que hoy se encuentran en las diferentes selecciones nacionales.

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He señalado en varias entrevistas recientes que uno de los objetivos de nuestra gestión en éste y los siguientes torneos es avanzar en el reemplazo generacional en nuestra plantilla y devolverle protagonismo a nuestra cantera y ayer se empezó a ver reflejado en la alineación titular y los reemplazos a lo largo del juego.

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Me quedo con esta foto del momento en que Newton celebra su gol con el apoyo genuino de todos sus compañeros, felices por él y muestra de la unión que se vive en nuestro camerino, que será esencial para avanzar hacia nuestras metas.

¡Vamos Saprissa!”

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Para los referentes, el escenario comienza a ser más exigente. La cantidad de partidos les dará oportunidades y su experiencia seguirá teniendo peso durante el semestre, aunque cada aparición de los juveniles será evaluada como parte de una transición que la dirigencia ya decidió poner en marcha.