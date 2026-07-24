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Ya está en Saprissa: Erick Lonnis cierra el fichaje sorpresa de un goleador proveniente de Herediano

Un atacante formado en Herediano se incorporó a Saprissa y ya tuvo un estreno auspicioso con el equipo tibaseño.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Lo formó Herediano y ahora jugará en Saprissa.
© Saprissa / CS Herediano.Lo formó Herediano y ahora jugará en Saprissa.

Este viernes 24 de julio, el Deportivo Saprissa de Hernán Medford tendrá su estreno en el Torneo Apertura 2026. El Monstruo recibirá a Municipal Pérez Zeledón desde las 8:00 p. m., hora de Costa Rica, en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.

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En la previa de este encuentro, el medio partidario La Cueva del Monstruo realizó un anuncio que sorprendió a los aficionados: “¡FICHAJE MORADO! Ariel González es nuevo jugador del Deportivo Saprissa”.

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Ariel González, el nuevo delantero del Monstruo

Se trata de un atacante de 20 años formado íntegramente en la cantera del Club Sport Herediano. Durante varios años, González fue el “9” más prometedor del semillero del Team y sumó experiencia en las divisiones menores de la Selección de Costa Rica antes de recibir su primera convocatoria con el plantel profesional.

Su estreno en la Primera División llegó el 12 de enero de 2025, cuando tenía 18 años. En total, disputó nueve partidos oficiales con el uniforme florense y consiguió marcar un gol antes de abandonar la institución.

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Ariel González se formó como profesional en la cantera rojiamarilla (Instagram).

González, además, ya tuvo su primera presentación con la camiseta morada. Este viernes marcó un doblete en la victoria 2-1 de Saprissa Sub-21 ante Pérez Zeledón, comenzando su etapa en Tibás de la mejor manera posible.

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¿Ariel González jugará con el equipo de Hernán Medford?

En principio, el ex Herediano aterriza en Tibás para integrarse al Alto Rendimiento como una de las apuestas a futuro de la gerencia deportiva que lidera Erick Lonnis.

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Sin embargo, si mantiene la capacidad goleadora que ya mostró en las divisiones menores florenses y confirma el buen comienzo que tuvo con su doblete ante Pérez Zeledón, no sería extraño que termine recibiendo una oportunidad con el primer equipo.

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