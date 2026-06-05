Antony Montano, un comerciante local, denunció públicamente a un ex Saprissa por una deuda que arrastra desde finales de 2024.

El pasado 30 de mayo, el usuario de Facebook Antony Montano compartió en su muro un fuerte descargo contra Justin Monge. El futbolista, que entre 2023 y 2024 perteneció al Deportivo Saprissa (donde solo llegó a disputar 4 partidos pero le bastó para formar parte de la conquista de un campeonato nacional) y que hoy en día milita en la Liga de Ascenso con el uniforme del Municipal Grecia, fue expuesto por presuntamente evadir el pago de una compra.

Montano acusa a Monge de deberle dinero desde noviembre de 2024, cuando el delantero adquirió cuatro perfumes prometiendo abonarlos en el corto plazo. Sin embargo, el pago nunca llegó.

Justin Monge recibió una fuerte acusación en las redes sociales (Saprissa).

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“Hace más de un año confié en este sinvergüenza”

“Bueno ya es mucho, ocupo el apoyo de todos los que me conocen, saben que yo soy un mae pulseador, trabajador. Pues hace más de un año confié y le fié unos perfumes a este sinvergüenza de JUSTIN MONGE y estas son las horas que él muy cobarde no me paga. Tengo meses cobrándole y se hace el tonto. Necesito que este video llegue a toda la gente posible para que sienta vergüenza y pague lo que debe. AYUDA A COMPARTIR”, fue el incendiario mensaje que redactó el vendedor.

Adjunto a su publicación, Montano subió un video que recopila capturas de pantalla de una larga conversación por WhatsApp, la cual retrocede hasta la fecha en la que el ex Saprissa habría adquirido la mercancía.

Desde ese momento, cada vez que el vendedor le consultaba por el dinero, recibía una excusa diferente por parte del jugador:

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“Hola, lo tengo en efectivo. El domingo nos ponemos de acuerdo”.

“Esta quincena ya se empieza a mover la cuenta, disculpe”.

“Ahora en la tarde, a más tardar mañana”.

“El lunes o martes te hago el abono hermanito, disculpame”.

“Deme tiempo al fin de semana, ya no soy jugador de Liberia y deben depositarme la liquidación”.

“Estoy pidiendo la cuota para enviársela, como cambié de equipo empecé de cero”.

En los últimos mensajes enviados por el vendedor, fechados en abril de este año, el delantero formado en el semillero del Municipal Pérez Zeledón ya ni siquiera se dignaba a contestarle.

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La acusación no tardó en hacer eco en las redes sociales. En la plataforma X (antes Twitter), un usuario compartió una imagen de Monge con el uniforme de Saprissa, cubriéndole la cara y añadiendo un duro mensaje: “Imagínese jugar en primera y andar pidiendo plata prestada”.

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En síntesis

Justin Monge fue acusado por un comerciante de no pagar cuatro perfumes que adquirió a crédito en noviembre de 2024.

El vendedor compartió capturas de WhatsApp donde el jugador pone repetidas excusas, desde atrasos con su liquidación en Liberia hasta problemas por cambiar de equipo, antes de dejar de responderle por completo en abril.

El fuerte mensaje, en el que el denunciante tilda al jugador de “cobarde” y “sinvergüenza”, ya empezó a viralizarse en Facebook y X, generando críticas hacia la actitud del actual futbolista del Municipal Grecia.