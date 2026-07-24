Este jueves, se dio inicio al Torneo Apertura 2026 de la Liga Promérica de Costa Rica. Para esta nueva temporada, la Fedefútbol tomó una polémica decisión con respecto a una de las reglas que se aplicó en este Mundial 2026 que acaba de concluir.

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La Federación Costarricense informó que para este campeonato nacional se expulsará a aquellos futbolistas que se tapen la boca. Esta regla que se aplicó en la Copa del Mundo y recibió muchas críticas será ahora parte de la Liga Promérica.

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Los jugadores podrían ser expulsados por taparse la boca

La regla indica que si un jugador se cubre la boca en medio de una confrontación con un rival, el árbitro tendrá la potestad de mostrarle la tarjeta roja. Por este motivo, los jugadores deberán evitar hacerlo, ya sea con la mano, el brazo o la camiseta.

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No será la única regla que se pondrá en vigencia en esta temporada en Costa Rica. También se aplicarán aquellas normas vinculadas a la dinámica del partido. Esto significa que se utilizarán las reglamentaciones que se vieron en el Mundial sobre el tiempo para reanudar el juego.

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Tanto en los saques de banda como en los de meta, los futbolistas tendrán cinco segundos para poner en juego el balón. Si se cumple este tiempo, cambiará quien tenga la posesión. Si es un saque de meta, se concederá un tiro de esquina.

Esto también aplica a los cambios de jugadores. Desde que el cuarto árbitro levanta el tablero, el futbolista que sale sustituido tendrá 10 segundos para salir de la cancha. De lo contrario, la sustitución se hará en la próxima interrupción del partido.

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En resumen